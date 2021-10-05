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民眾滑倒跌坐猛折尾骶骨 試高頻熱凝療法阻斷劇痛

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
郭小姐X光尾骶骨骨折位置。圖／七賢脊椎外科醫院提供
郭小姐X光尾骶骨骨折位置。圖／七賢脊椎外科醫院提供

高雄郭小姐日前步下家中大理石階，不小心滑倒跌坐致臀部劇痛，十幾分鐘無法動彈，家人發現協助起身，但只要改變姿勢便疼痛難耐。到醫院檢查後，原是瞬間撞擊致尾骶骨骨折，該處不適合手術，後續透過藥物及保守復健治療也無法改善，經醫師建議採取高頻熱凝療法，透過X光導引下針阻斷痛點，總算讓她逐步緩解疼痛，恢復日常動態作息。

郭小姐說，家裡為舊式透天厝，大理石階梯未用止滑貼，夏天涼爽舒適，但沒穿止滑的襪子就有些危險，這次還好沒滾下去，只是跌坐痛到完全無法動彈，無論坐、站、走、躺什麼都不是，睡覺痛到無法翻身，就醫吃藥復健全都沒有效，還無法開刀手術。

七賢脊椎外科醫院副院長楊子旻表示，病人來求診時經X光檢查發現尾骶骨骨折，因不適合手術且透過藥物和保守治療後，病人只要改變姿勢仍舊劇痛，最後與病人討論採取高頻熱凝療法來阻斷疼痛，病人才總算恢復日常作息。

楊子旻說，目前高頻熱凝療法針對尾椎疼痛治療累積200多名案例，統計有達9成止痛成效，但建議民眾仍需與專業疼痛科醫師討論，及準確評估來達到良好效果。後續也要保持良好姿勢習慣，並避免透過不當推拿或偏方反造成更不適情況。

楊子旻建議，民眾居家階梯應檢查是否有粗糙止滑面或額外止滑貼來預防跌倒，另外襪子盡量挑選有止滑效果的底面設計，也可穿搭居家止滑拖鞋，若階梯與襪子均無止滑功能時，很容易瞬間滑倒造成嚴重意外。

七賢脊椎外科醫院副院長楊子旻指出患者尾骶骨骨折位置。圖／七賢脊椎外科醫院提供
七賢脊椎外科醫院副院長楊子旻指出患者尾骶骨骨折位置。圖／七賢脊椎外科醫院提供

手術 復健 骨折

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