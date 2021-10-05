防疫鬆中有緊！高市免費提供未接種KTV從業人員快篩

高雄市52天沒有本土個案，雖然中央宣布5日起放寬宴席離桌敬酒茶，但高市府新防疫規定仍建議避免離桌敬茶酒。市長陳其邁表示，希望在防疫措施鬆綁的過程中，「鬆中有緊」，還是需有些必要措施可以降低不特定感的風險；對申請復業的KTV從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天的規定，他表示會比照長照機構，有需要的KTV可由市府免費提供未接種從業人員每7天1欠的快篩試劑。

陳其邁表示，疫情緩和後會有防疫新生活，除了接種疫苗、保持社交距離，口罩在未來生活不可或缺。外出時還是應全程佩戴口罩，在公園、大馬路上走，因為還是會碰到不特定的對象，所以還是要戴上口罩。

陳其邁說，宴席間避免逐桌敬酒，醫院的美食街仍應該要使用隔板，有的醫學中心仍未開放內用，還是只能外帶，若醫療院所有更嚴格的規定，也請大家配合。至於非同住者可以在室內社交聚會嗎？陳其邁表示可以，但為避免室內長時間接觸可能的傳染風險，建議全程戴口罩。

陳其邁也表示可以讓外送把餐點送上樓，但必須配合社區出入管制及實聯制，如需上樓務必戴口罩，至於民眾開車時，若單獨開車且未開車窗就可不用戴口罩。另也可在家與朋友打麻將與桌遊嗎，不過要全程戴口罩，落實雙手清潔消毒，保持環境通風。另可與家人或特定對象在戶外野餐，若是不特定對象應保持社交距離。

陳其邁表示，希望在防疫措施鬆綁的過程中，鬆中有緊，還是有些必要的措施來降低大規模或是所謂不特定感染的風險。視聽場所的部分，如果工作人員沒有6成以上接種，市府與中央討論過，雙方規定一致，如果工作人員接種沒有滿6成，則比照長照機構，由市府免費提供快篩試劑給從業處所，1周快篩1次，另外也希望加速從業人員接種疫苗。今天一早已有業者申請，最快下午5點就可以開始營業，市府要求經發局在24小時內完成申請青程序。