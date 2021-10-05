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高雄藤枝森林樂園聯外道路中斷 拚年底改道重新開園

聯合報 / 記者陳弘逸林巧璉／高雄即時報導
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，先前歷經將近12年重建，於今年5月完工開園，豈料，月前盧碧颱風過境，夾帶豪雨，導致道路18.5k及18.2處，完全崩塌。圖／讀者提供
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，先前歷經將近12年重建，於今年5月完工開園，豈料，月前盧碧颱風過境，夾帶豪雨，導致道路18.5k及18.2處，完全崩塌。圖／讀者提供

高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，先前歷經將近12年重建，於今年5月完工開園，豈料，月前盧碧颱風過境，夾帶豪雨，導致道路18.5k及18.2處，完全崩塌，園區也因聯外道路中斷，被迫暫時休園。今天市議員林義迪質詢時，詢問修復狀況，市府觀光局表示，若工程順利今年12月就能完成。林管處屆時將開放林下道路，供遊客通行並重新開園。

日前市議員林義迪進行交通部門質詢時，關心藤枝國家公園的修復狀況，要求觀光局完整東高雄的觀光。市府觀光局長周玲妏表示，目前正在積極搶修藤枝，工程順利的話今年12月就能完成。

屏東林區管理處治山課課長林彥志指出，藤枝聯外道路18.5公里及18.2公里處，於8月8日受豪雨影響嚴重崩坍，未來道路修復，原則上會採用全套管的方式來穩定邊坡與道路。

林彥志說，藤枝聯外道路沿東藤枝山、藤枝新部落沿線修築，該路段自莫拉克颱風之後，至今都仍有零星坍方情形，仍屬高度不穩定的坡面，且邊坡陡峭，該處地層破碎等原因，導致施工不易。

除嚴重塌陷的路段，18公里沿線道路還有部分路面塌陷、出現裂縫、邊坡損害等，零星毀損，林管處將以開口契約搶修；至於未來道路修復的部分，林彥志說，仍會循原路線修築，目前邊坡有往下滑的情形，但路線會往內側較穩定的區域挪移。

林管處指出，藤枝聯外道路因8月8日，遭豪雨造成沿線路段多處損壞，其中18.2k及18.4k兩處今年完工路段嚴重崩塌致道路中斷，工程災損約800萬元，目前仍持續進行搶修工作。

林管處考量，藤枝部落居民及遊客進出道路通行需求，將分年分期編列災修工程，第一期3000萬元，預定今年發包，於明年底前完成18.4k路段道路及邊坡整治；第二期4900萬元預定辦理18.2k橋梁工程，並於2023年4月前發包，2024年10月前完成，屆時藤枝聯外道路即可恢復通行，目前林管處將改以林下步道的通行方式，供遊客進出，目前暫訂於今年12月開放。

市議員吳益政表示，樹海之聲-藤枝森林音樂會過去舉辦得相當盛大，市府應持續推動，促進地方觀光。

高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，先前歷經將近12年重建，於今年5月完工開園，豈料，月前盧碧颱風過境，夾帶豪雨，導致道路18.5k及18.2處，完全崩塌。圖／讀者提供
高雄藤枝國家森林遊樂區聯外道路，先前歷經將近12年重建，於今年5月完工開園，豈料，月前盧碧颱風過境，夾帶豪雨，導致道路18.5k及18.2處，完全崩塌。圖／讀者提供
屏東林區管理處已經派遣機具搶修18.4公里處部分路段。圖／林管處提供
屏東林區管理處已經派遣機具搶修18.4公里處部分路段。圖／林管處提供
屏東林區管理處已經派遣機具搶修18.4公里處部分路段。圖／林管處提供
屏東林區管理處已經派遣機具搶修18.4公里處部分路段。圖／林管處提供

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