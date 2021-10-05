您是幸運兒嗎？ 高雄抽出國慶焰火觀賞區中籤名單

您中籤了嗎？高雄舉辦2021國慶焰火，海景第一排賞焰火管制區座位容納2萬人，共有12.6萬人登記，高市觀光局今已隨機抽出1萬張入場票（2萬席入場資格），下午3點時以LINE訊息和簡訊通知告知中籤民眾。

為讓更多民眾賞焰火，觀光局持續開發最佳觀賞地點，目前公布15個外圍最佳觀賞點，包括西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台暨忠烈祠周邊、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站周邊、夢時代周邊、83期重劃公園、旗津風車公園、打狗英國領事館文化園區等地點。其中駁二藝術特區、高雄流行音樂中心更是視野遼闊的「激推觀賞點」。國慶當天時代大道將封街，民眾可以到15大景點同步欣賞絢麗焰火。

觀光局表示，中籤民眾將收到LINE訊息及簡訊通知，也可自行到高雄市政府官方LINE「國慶焰火預約結果」專區查詢。中籤者需在9日晚上11點前，完成領票程序，逾期即失去資格。本次活動預約採一人登記抽籤，中籤可再另帶一人參加，領票時需詳填同行者資料。活動當天，須憑中籤者身份證完成報到、驗證才能入場。