快訊

《天橋》製作人認「部分製作轉給陸公司」 千字文曝實情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

您是幸運兒嗎？ 高雄抽出國慶焰火觀賞區中籤名單

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市觀光局今隨機抽出國慶焰火觀賞座位區名額。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局今隨機抽出國慶焰火觀賞座位區名額。圖／高雄市觀光局提供

您中籤了嗎？高雄舉辦2021國慶焰火，海景第一排賞焰火管制區座位容納2萬人，共有12.6萬人登記，高市觀光局今已隨機抽出1萬張入場票（2萬席入場資格），下午3點時以LINE訊息和簡訊通知告知中籤民眾。

為讓更多民眾賞焰火，觀光局持續開發最佳觀賞地點，目前公布15個外圍最佳觀賞點，包括西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台暨忠烈祠周邊、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站周邊、夢時代周邊、83期重劃公園、旗津風車公園、打狗英國領事館文化園區等地點。其中駁二藝術特區、高雄流行音樂中心更是視野遼闊的「激推觀賞點」。國慶當天時代大道將封街，民眾可以到15大景點同步欣賞絢麗焰火。

觀光局表示，中籤民眾將收到LINE訊息及簡訊通知，也可自行到高雄市政府官方LINE「國慶焰火預約結果」專區查詢。中籤者需在9日晚上11點前，完成領票程序，逾期即失去資格。本次活動預約採一人登記抽籤，中籤可再另帶一人參加，領票時需詳填同行者資料。活動當天，須憑中籤者身份證完成報到、驗證才能入場。

當日活動會場不提供停車位，交通局也會在15大觀賞點周邊進行交通管制，民眾可多搭乘大眾運輸，捷運、輕軌及周邊公車也都會加開班次並延長營運時間。觀光局提醒，所有觀賞場所都需全程戴口罩。

高雄市觀光局今隨機抽出國慶焰火觀賞座位區名額。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局今隨機抽出國慶焰火觀賞座位區名額。圖／高雄市觀光局提供

國慶 高雄市

延伸閱讀

國慶焰火睽違20年重返高雄 15大觀賞焰火最佳景點

迎國慶廣插國旗？高雄觀光局：焰火觀賞區一定旗海飄揚

高雄券提早發放 今起開放2萬家合作商家領取

高雄券完成配送 店家首次領取金額增至4000元

相關新聞

您是幸運兒嗎？ 高雄抽出國慶焰火觀賞區中籤名單

您中籤了嗎？高雄舉辦2021國慶焰火，海景第一排賞焰火管制區座位容納2萬人，共有12.6萬人登記，高市觀光局今已隨機抽出1萬張入場票（2萬席入場資格），下午3點時...

中央放寬餐飲規定 業者：隔板還不敢拿掉

中央流行疫情指揮中心宣布5日起，餐廳內用不限隔板或1.5公尺間距，高雄市政府也在一早就公布跟進中央規定，餐飲場所用餐不限...

餐廳內用無須裝隔板 業者：降級後最有感的轉變

考量國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨天調整相關防疫規範，自今天起餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距，此消息一出，高雄有...

生意回溫需時間！餐廳業者觀望不急著收隔板、擺座席

雖然中央流行疫情指揮中心宣布5日起，餐廳內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席也開放離桌進行敬酒茶，放寬桌菜、自助式餐廳取菜...

高市議員質疑公車路線遭停駛 交通局將通盤檢討

今天是高雄市議會交通部門質詢第二天，多位議員關心高雄市公車問題，市議員李雅靜質疑，交通局在今年8月停掉E11路線，公車沿...

國慶焰火睽違20年重返高雄 15大觀賞焰火最佳景點

國慶籌備委員會今上午舉行記者會，今年國慶焰火暌違20年重返高雄，將於10日晚上8點於高雄港區施放，因應防疫，所有入場民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。