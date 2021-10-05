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中央放寬餐飲規定 業者：隔板還不敢拿掉
中央流行疫情指揮中心宣布5日起，餐廳內用不限隔板或1.5公尺間距，高雄市政府也在一早就公布跟進中央規定，餐飲場所用餐不限制使用隔板或維持1.5公尺間距。但不少本來設有隔板的餐廳業者都表示，暫時還不會撤掉隔板，除了讓用餐民眾多一層保護外，服務人員也能安心工作。
鳳山四海遊龍店員葉小姐說，今早有接獲總公司的餐飲內用鬆綁公告，但店裡溝通後決定先維持現狀，短時間仍會使用隔板，「不知道會不會過幾天防疫政策又改了，畢竟疫情是持續變化的，我們採取比較謹慎的態度處理。」葉小姐也表示，顧客可依照需求自行拿掉隔板。
六扇門時尚湯鍋鳳山店長表示，短期會繼續使用隔板，因顧客來自四面八方，且目前疫苗覆蓋率仍偏低，為了保護顧客，也保護員工，暫時不會拿掉隔板。店長也認為，顧客看到店家有使用隔板也會比較安心，增加用餐的意願。
鳳山米糕老店老闆蘇先生認為，開放餐飲內用規定對生意不會幫助太大，「主要還是民眾出遊的意願，才能真的幫助餐飲業。」
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