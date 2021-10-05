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防疫讓失智照護成重擔 醫教撇步助照顧者

中央社 / 台北5日電

失智症照護據點前日因疫情關閉，照護重責落於家人，高醫提醒，規律生活與陪伴可減輕患者精神行為症狀，並提醒各地據點已重新開放，照顧者也可透過線上支持團體穩定自己身心。

重陽節將近，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天發布新聞稿表示，依2020年衛生福利部「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」統計，台灣65歲以上失智症人口約27萬人，盛行率7.86%，患者大多數在家裡照顧，且不少是「老老照顧」。

高醫表示，因5、6月疫情嚴峻時失智社區據點暫時關閉，並因傳出居服員確診、有患者婉拒居服員到府協助，因此常見到失智症患者整體認知功能迅速下滑，照顧者更是常落入孤立無援的窘境。

新聞稿以76歲的楊先生為例，擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫，二個月未到醫院回診、也缺少出門散步機會，不只生活日夜顛倒，還出現情緒容易失控、妄想等症狀，有時甚至會找不到家中廁所而隨地大小便。

高醫表示，回診後發現，除患者本人日常生活功能大退、血糖和血壓飆高，照顧他的太太也因缺乏喘息服務，心情焦慮緊張，且出現健忘症狀，會忘記給先生服藥、量血壓與測血糖。

高醫失智共照中心個案管理師表示，疫情已趨緩，有類似情況民眾可讓居服員陪同至醫院回診，並透過線上支持團體和居家照護技巧的分享，幫助患者與照顧者找回笑容。

高醫老年醫學科醫師謝正芳表示，失智症患者除了記憶等認知功能下降，焦慮、妄想等精神行為症狀(BPSD)更困擾照顧者，讓照護關係變得緊張。

高醫神經部醫師蔡君儀建議，除可尋求專業協助，也可透過盡量維持規律的生活秩序、在家中安排可由家人陪伴的益智或懷舊活動、遠方兒女多利用視訊陪伴，減少這些精神行為症狀的發生。蔡君儀也提醒，三高等慢性疾病的控制也非常重要且有助於認知功能的維持。

失智症 患者 高醫

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