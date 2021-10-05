生意回溫需時間！餐廳業者觀望不急著收隔板、擺座席

雖然中央流行疫情指揮中心宣布5日起，餐廳內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席也開放離桌進行敬酒茶，放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。但高雄市府今天公布的防疫規定，宴席仍建議避免離桌敬茶酒；桌菜和自助餐取菜方式也建議使用一次性拋棄手套夾菜，或每次使用後清消。有些餐廳的隔板並未收起，業者說，不急，再觀察看看，小心駛得萬年船！

中央雖然宣布防疫放寬，地方政府仍有些不同作法。高雄市衛生局今天宣布，防疫團隊考量高雄已連續52天無本土疫情發生，且北部近期僅零星感染個案無社區群聚事件，即日起放寬相關防疫規定。市長陳其邁強調，外出務必全程戴口罩，如公園等戶外遊憩場域，容易發生不特定接觸風險，仍須全程配戴口罩。

高雄市府鳳山行政中心一樓餐廳，每個桌上仍放著隔板，座位區也有拉開；五樓自助餐仍是以賣便當方式，並沒有開放夾菜。業者說，一切都配合市府規定，行國處並未通知放寬，所以還是依之前的方式進行。

餐廳業者很高興放寬防疫限制，有的把隔板收起來，但座位區還不急著調回來。業者說，反正生意恢復還沒那麼快，且都已經封了這麼久，也不急著這幾天，先觀察情形，還是要頻繁清消。因為營業場所要保持通風，有的店家冷氣開放，門就暫時不關，雖然電費會增加，但安全衛生還是比較重要。