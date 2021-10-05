屏東南國漫讀節 50場閱讀活動10/16登場

屏東縣政府主辦的南國漫讀節邁入第3年，16日起至明年2月13日，以「前往南方的閱讀派對」為題，展開5個月，近50場閱讀活動，並自即日起報名。

南國漫讀節16日將在屏東總圖舉辦開幕論壇，縣長潘孟安、「斯卡羅」導演曹瑞原、閱讀大使劉冠廷、設計師詹朴、雲門舞集創辦人林懷民，及策展人張鐵志等，以3場跨界重量級講座，開啟全台最大的閱讀盛會。

屏東縣政府文化處表示，首場開幕講座由潘孟安與曹瑞原對談，以「土地從不拒絕任何種子-從影劇『斯卡羅』看見台灣文化的共榮」為題，探討屏東在大航海時代扮演重要的地位。

緊接第2場開幕講座，集結這屆漫讀大使劉冠廷、設計師詹朴、策展人張鐵志，3名講者以「作為一個說書人，用--說故事」為題，對談彼此如何將戲劇、設計、編輯等專業作為起點，創造一束束照向思想的光。

最終場開幕講座，由雲門舞集創辦人林懷民壓軸登台，以「一個南部孩子的江湖行」為題，回顧自身從南方出發的江湖行，以及創辦雲門舞集後的漫漫歲月。

文化處表示，南國漫讀節除了延長活動期程，以長達5個月時間，帶領眾人走入屏東，更力邀各地數十位文化人相約屏東，合力打造50場閱讀活動，35場閱讀講座、5班忘憂藍皮火車、5場南方漫遊走讀、2場森林閱讀市集、3場藝文展演。

文化處表示，多元豐富且陣容堅強的閱讀講座，匯聚各方齊聚屏東，包括「傀儡花」作者陳耀昌、作家蔡詩萍、作家平路、詩人許悔之、導演王小棣、行政院政務委員唐鳳、作家馬欣及洪震宇、獨立音樂家兼作家鄭宜農、作家林達陽、劉克襄、野島剛、排灣藝術家撒古流．巴瓦瓦隆等多位文化人，以及眾多擦亮屏東城市品牌的策展人。

文化處表示，南國漫讀節開幕活動即日起免費報名:https://www.accupass.com/go/readingPingTung-open，後續各場次報名資訊陸續開放中。