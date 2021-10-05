高市議員質疑公車路線遭停駛 交通局將通盤檢討

今天是高雄市議會交通部門質詢第二天，多位議員關心高雄市公車問題，市議員李雅靜質疑，交通局在今年8月停掉E11路線，公車沿途行經國軍高雄總醫院和榮總，也俗稱為醫療公車，現在年長者出入醫院更不便。交通局長張淑娟表示，E11路線因長期虧損，業者在今年5月就表示，合約到期後將停駛此路線。

高雄市公車約95%路線都被納入虧損補貼路線，李雅靜指出，業者禁不起連年虧損也是因為交通局去年積欠數千萬的公車虧損補貼，造成7家業者慘澹經營。張淑娟解釋，去年因疫情造成公車運量低迷，市府的虧損補貼也因此出現缺口，本來每年10億元的經費不夠支應。

李雅靜建議，交通局在發現財政有缺口時，應主動跟業者說明，不該視而不見，造成業者拿不到錢的狀況。張淑娟也答應未來將主動告知業者，討論因應對策。

李雅靜指出，交通局不只是停掉鳳山E11，在108年也廢掉鳳山文化公車，當時交通局表示會結合鳳山、大樹等區的觀光特色再重新規畫，但未見動作。李也批，高雄公車不夠綿密，造成觀光客不愛搭，在地人錯過一班還要等很久。

市議員許慧玉也關心仁武公車加密狀況，許慧玉指出，仁武區近日人口暴增，目前已有10萬人口，需要更完整的公車路網。

張淑娟說，環保署三年期計畫補助高市公車1.6億，交通局使用在加密班次、新闢路線及添購電動公車等。近期也將通盤檢討高雄市路網，將使用科學方法，研究各區人口移動狀況，原有的路線需跟著人口變化調整，近期已加開仁武至凹子底的路線。各家業者也會依照路線搭載狀況調整路線。

李雅靜質疑，公車是大眾服務非營利事業，如路線依照盈虧考量，將造成公車路線有城鄉差距，交通部應顧及民眾需求。