台灣消保協會抽檢 南部手搖飲逾5成標示不合格

衛福部規定今年元月起現場調製飲料應標示總糖量、總熱量，但台灣消費者保護協會突襲檢查台南、高雄、屏東的手搖飲店，發現5成以上業者未合格標示總糖量、總熱量。

台灣消保協會8月至台南、高雄、屏東等店家抽樣檢查是否依規定標示，今天召開記者會公布抽樣結果。發現無標示或標示不合格者，台南15件中有11件，不合格率73%；高雄25件中有13件，不合格率52%；屏東10件中有4件，不合格率40%。

台灣消保協會表示，協會人員購買抽樣飲品時，發現有店員根本不知道什麼是總糖量表格，可見仍有業者不清楚法規內容，政府主管機關應加強宣導及查核。

台灣消保協會指出，這次抽樣多以「珍珠奶茶全糖」作為檢測，分析檢驗數據顯示，平均每100公克含糖量，台南約7.67公克、高雄約8.52公克、屏東約7.91公克。有趣的是，過去一向被認為愛吃糖的台南，反而含糖量不如高雄、屏東。

此外，台灣消保協會也發現，外送平台有高達9成飲料業者未依規定將所販賣飲料的總糖量及總熱量標示於網站上。

另台灣消保協會也進行腸桿菌科檢驗，總抽樣數共50件，其中34件檢驗結果腸桿菌科超標，不合格率達68%，甚至有業者超標高達1200倍。

台灣消保協會呼籲業者遵循法規，在飲料店面現場明顯處應放置符合法規的總糖量、總熱量標示，有使用外送平台業者，也應於外送平台標示。政府主管機關也應加強法規宣導。

台灣消保協會也提醒業者注意衛生管理，主管機關應加強稽核，同時外送平台業者應改善外送箱設備，將冷、熱食物分開放置，以維護消費者健康。