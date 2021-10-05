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疫情緩解 幽靈餐車國慶連假金門莒光湖畔登場

中央社 / 金門縣5日電

隨疫情緩解，金門縣政府觀光處將在國慶連假期間推出「湖畔野FUN市集」活動，15輛台灣人氣排隊「幽靈餐車」霸氣登場，與在地優質店家齊現身莒光湖畔，要讓民眾大飽口福。

所謂「幽靈餐車」，是指不定期出現在全台各地的行動餐車，由於有風味特殊人氣美食，透過網路聲名遠傳；配合戶外景點，近年來成為各地戶外市集活動不可或缺的要角。由於出現時、地不一，通常要在前一天晚上追蹤業者臉書動態，才能知道餐車地點，才會被冠上「 幽靈」兩字。

觀光處今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸控制，金門縣常住人口第1劑疫苗覆蓋率近72%，第2劑覆蓋率也超過2成，加上金門縣振興券已上路，選在國慶連假辦理「湖畔野FUN市集」，邀請民眾出門消費活絡景氣。

去年金城鎮公所在莒光湖畔舉辦「Hope草地野餐音樂節」，來自台灣的多部餐車，讓在地民眾過癮嚐鮮；今年「湖畔野FUN市集」將再集結台灣15台排隊「幽靈餐車」，預期再將再掀熱潮此外外在地優質店家，包括輕食、手作、文創、設計等20多個特色攤商共襄盛舉。

觀光處表示，活動期間，莒光湖畔公園將化身為鄉村風格的異國野餐世界，並舉辦深受小朋友喜愛的蜈蚣座體驗、魔術表演、泡泡互動、草地音樂會等活動；而立式划槳（SUP）遊憩也將開放體驗。

市集活動9日至11日每天下午2時到晚間9時在金城鎮莒光湖畔登場。觀光處說明，每日有限量禮品包括野餐墊等；國慶日下午2時30分、3時另有兩場快閃送好禮活動，要送出飯店住宿券等好禮。

防疫不鬆懈。觀光處提醒，活動將採出入口管制，參與民眾必須配合實聯制入場、量測體溫，超過攝氏37.5 度者禁止入場。

幽靈 野餐 國慶

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