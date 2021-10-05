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流動攤販、交通違規仔小心了！岡山警加強交通執法力道
響應交通安全月，岡山警分局動員轄內13個分派出，本月連續3天，共舉發381件交通違規；另針對流動攤販違規擺攤熱點加強取締，從今年1月至9月30日止，共取締違規攤販166件，警方以此展現堅決執法的決心。
岡山警察分局響應交通安全月，動員所轄13個分派出，針對岡山、橋頭、燕巢、永安、彌陀與梓官等6大行政區，於易肇事路口加強執法。
警方統計，自10月1日起至3日止，共舉發381件交通違規；另外，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」等違規項目，共締達175件，與去年同期105件相比較，舉發強度成長超過6成。
此外，由於岡山區溪東路鄰近岡山中街，平時人潮車流聚集，流動攤販開著小貨車，將車輛擺設在停車格內營業，除了占用汽車停車空間外，民眾車輛並排停車在旁等候購物，影響行人及車輛通行安全，同時也是民眾長期檢舉違規的熱點。
今年1月至9月30日止，岡山警分局分別取締16件路邊擺攤、80件攤車占用停車格營業、70件攤車違規停車，共取締違規攤販166件。
警方表示，堅決維護市容觀瞻及交通秩序，不僅攤販不要存有僥倖心態伺機擺攤營業，也強調用路人應遵守交通安全規則，共創安全、且舒適的用路環境。
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