墾丁最新防疫管制措施 海濱沒有人潮暫免戴口罩

墾管處表示，根據中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，調整部分防疫管制規範，從今天開始，海濱沒有人潮聚集、通風可暫免戴口罩，部分沙灘則實施實聯制。

墾丁國家公園管理處表示，依據中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，調整部分防疫管制規範，海濱活動如果在通風良好且沒有人潮聚集的戶外場所，在能與他人保持社交距離的情況下，暫免配戴口罩。

已規劃實聯制及總量管制的沙灘才能進行海域商業活動如白砂、出水口右側（含小峇里）、後壁湖航道西側、後壁湖潟湖區、南灣、船帆石、小灣、漁村公園沙灘等。

水上摩托車只開放拖曳項目，且乘客間須保持1公尺以上距離，立槳及獨木舟需1人操舟不開放2人以上共乘。

商業帶團的浮潛、潛水等維持原承載量50%，所帶遊客數浮潛以5人，水肺潛水或自由潛水以4人為上限；陸域生態保護區（南仁山及龍坑生態保護區），恢復原保護區承載量；所有遊憩據點貓鼻頭公園、鵝鑾鼻公園及停車場，仍維持80%容流量。

墾管處表示，防疫規範雖逐步調整放寬，墾管處仍將視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，隨時進行動態調整。並仍會聯合稽查及宣導裁罰。