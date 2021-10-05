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一卡通首發國慶卡10/8開賣 LINE Pay Money有回饋

中央社 / 高雄5日電

睽違20年，2021國慶焰火將回歸高雄港灣施放，對於建城百年的高雄別具意義，為共襄盛舉一同歡慶雙十國慶，留下紀念性一刻，一卡通公司將於8日發行「2021國慶紀念一卡通」。

一卡通公司今天透過新聞稿說明，首發的「2021國慶紀念一卡通」，畫面使用由IF OFFICE創辦人馮宇操刀設計的2021國慶主視覺「金陽雙十」，交織扭結的六條繩線，象徵著民主、自由、平等、人權、希望、和平6個元素，展現出台灣人民團結的緊密力量。

繩線交織而成扭結的雙十主體，呈現「民主大聯盟．世界加好友」團結堅定友誼意象，與突顯台灣獨特樞紐地理位置；主色調上織入熱情桃紅及健康亮綠，也是在向動盪年歲中每名堅守崗位，努力不懈的台灣人致敬。

一卡通發售的版本為銀色繩線特別版，包裝上也特別印製上主視覺的扭結纏繞織紋，讓民眾體驗扭結交織的真實手感，極具收藏價值。8日起現貨可於高雄捷運購買，各車站服務台銷售的「2021國慶紀念一卡通」搭配「捷運二日效期」，每套優惠價新台幣400元，共限量1000套；若想單買卡民眾，可至高捷商品館購買，每張售價200元，限量共700張，現貨數量有限售完為止。

不便前往購買民眾，8日上午11時至10月12日期間，也可於7-ELEVEN ibon、全家 Fami Port、萊爾富Life-ET及OK mart OK-GO等四大超商預購單卡，採限時不限量預購。

另外，今年國慶煙火活動高市府落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，僅開放預約抽籤2萬席座位區，但高市府觀光局也會公布其他最佳觀賞煙火景點，沒抽中民眾仍可遠觀欣賞港灣區的國慶煙火，而國慶期間高雄市區也將舉辦一系列市集活動，民眾欣賞煙火之餘，也可到各地景點及市集逛逛、享受美食。

一卡通公司表示，今年度配合政府推動「110年度行動支付多元應用加值服務計畫」，除協助一般商家導入行動支付服務外，針對短期活動式的市集也陸續協助業者導入LINE Pay Money支付服務。這次國慶煙火在高雄，一卡通公司也配合高雄地區知名景點衛武營週年慶3.0 黃昏市集、COLOR顏埕市及棧貳庫，提供LINE Pay Money支付服務。

9日至11日活動期間，民眾只要使用LINE PayMoney消費付款就可享LINE POINTS 10%回饋。此外，高雄地區提供LINE Pay Money支付服務的商家超過上萬家，歡迎到高雄看煙火觀光的全國民眾們，來到港都也別忘體驗一下行動支付便利，同時享受優惠

一卡通公司也提醒，活動當天現場周遭道路將進行交通管制，民眾可利用大眾運輸工具抵達會場。除可使用一卡通及LINE Pay Money搭乘外，先前暫停使用LINE Pay Money的高雄輕軌，配合國慶煙火活動也同步開放服務，出門只要帶手機或一卡通，就可輕鬆前往會場或暢遊高雄。

一卡通 國慶 LINE

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