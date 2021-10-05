赤腹鷹過境恆春半島近23萬隻 超越往年平均值

正值屏東恆春半島的猛禽過境高峰期，墾管處統計，保育類猛禽赤腹鷹到昨天累計已達22萬7000多隻，遠遠超越往年秋季15萬隻的平均值；緊接著要迎來「國慶鳥」灰面鵟鷹。

9月是赤腹鷹過境恆春半島高峰期，墾丁國家公園管理處委託台灣猛禽協會統計，到昨天為止，過境恆春半島赤腹鷹已累積22萬7000多隻，超越往年秋季15萬隻的平均值。墾管處從1988年起進行秋季猛禽調查，赤腹鷹在2020年約27萬隻過境，創33年來新高。

赤腹鷹過境墾丁已到尾聲，緊接著國慶連假將進入灰面鵟鷹過境高峰期，去年記錄7萬多隻過境，昨天之前還沒發現過境的灰面鵟鷹。

墾管處解說教育課長馬協群說，恆春半島最佳的賞觀賞灰面鵟鷹地點在滿州鄉里德、港口村，牠們下午乘著氣流下降山林夜棲，形成「鷹柱」奇觀，墾管處在連假會安排志工解說。

屏東林區管理處與墾管處9日舉辦賞鷹季獨家鷹揚講座，以及3場趣味老鷹摺剪紙手作DIY，將由數鷹近40年的賞鷹達人蔡乙榮，透過近40年的觀鷹經歷，帶領大家從不一樣的視角感受半島猛禽的生命之旅。