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高雄券完成配送 店家首次領取金額增至4000元

中央社 / 高雄5日電

高市配合中央振興五倍券發放「高雄券」，預計全市2萬家以上的合作業者今天上午就能領取，原規劃一般店家一次領取高雄券新台幣2000元，市府也將首次領取金額增至4000元。

高市府表示，高雄銀行昨天已將高雄券配送至各戶政事務所，預計全市2萬家以上的合作業者上午8時起就能到戶政事務所或是透過配送等方式領券。民眾8日使用振興五倍券時，也能領到高雄券，適逢國慶連假，盼將振興效益最大化。

高雄市政府經濟發展局表示，原規劃一般店家一次領取高雄券2000元，但經過多場說明會，為回應業者需求，將首次領取金額倍增至4000元，之後要再領取的話，就可拿收到的振興五倍券，依5比1的比例到高雄銀行兌換高雄券。

經發局表示，對於營業額較高的熱門店家，若想要一次領取4000元以上高雄券，可至餐飲業者高雄券預約平台登記，並檢附去年7月至今任1月份報表，依月營業額審核給予可預領超過基本金額的高雄券，只要經查核通過，即可憑簡訊至營業登記所在戶政機關或高雄銀行分行領取。

高雄銀行董事長董瑞斌說，高雄券50元小面額發行，就是為了精準振興，讓民眾方便在這波疫情受害最大的小型店家使用。

另高市府為協助業者搶攻振興商機，除了發放高雄券外，也推出「商圈夜市券」加倍換及登錄發票抽獎等活動，有機會抽中特斯拉、PS5、iPhone13等獎，紙本、數位振興五倍券都能參加。

疫情 國慶

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