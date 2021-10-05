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美濃百年水圳風情萬種 網友嘆：不輸北海道小樽運河

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
水圳、市集、音樂構成一幅和諧畫面，讓高雄美濃水圳更有味道。圖／取自陳其邁臉書
水圳、市集、音樂構成一幅和諧畫面，讓高雄美濃水圳更有味道。圖／取自陳其邁臉書

2021年水圳漫旅藝術節2日已登場，到11月27日，高雄市長陳其邁說，年輕世代把想法帶到農村，實現夢想，夜裡的美濃百年水圳，在燈光閃閃映照下，有了新的生命。許多民眾也紛紛貼出他們拍的美照，稱讚美濃水圳氣勢不輸日本北海道小樽運河，也有人說「高雄威尼斯太美了！」

高雄即將主辦國慶焰火，將迎來不少遊客到高雄，陳其邁鼓勵大家到高雄時，也能到美濃等農業區走走，他說，高雄不只有亞灣區無敵海景，還有山城小鎮的美麗風情，悠遊在山上、海邊，都有不一樣的人情滋味。

高雄美濃水圳密布，與居民生活息息相關，也構成特殊地景。陳其邁說，年輕世代把想法帶到農村，實現他們的夢想，美濃百年水圳日夜各有不同風情，尤其夜晚在燈光閃閃映照下，有了新的生命。

去年水圳藝術節好評不斷，主辦單位表示，今年秋季的美濃水圳漫旅藝術節，在街區鄰里居民合作下，將設計導入在地日常，結合水圳生活記憶與環境美學，改造老宅牆面及閒置空間。配合夜間燈光點綴，好玩、好吃又好逛的秧光市集及街頭藝術家，讓水圳頓時成了美濃傍晚散步漫遊的首選，延續了在地的美好浪漫。

高雄市農業局也助一臂之力，農業局表示，透過「高雄市110年區域資源整合根留農村計畫」，讓年輕世代的創意想法，能在傳統農村實踐，吸引人潮，創造農村更多不同可能。

主辦單位也預告，11月6日水圳旁將再次舉辦「秧光小市」市集，精挑細選，集結各類小小攤車，讓美濃多一分不同趣味。如果只想靜靜欣賞點亮後的百年水圳，11月27日前，每晚6點至9點都將打亮，歡迎民眾到美濃悠閒散心。

水圳、市集、音樂構成一幅和諧畫面，讓高雄美濃水圳更有味道。圖／取自陳其邁臉書
水圳、市集、音樂構成一幅和諧畫面，讓高雄美濃水圳更有味道。圖／取自陳其邁臉書
水圳、市集、音樂構成一幅和諧畫面，讓高雄美濃水圳更有味道。圖／取自陳其邁臉書
水圳、市集、音樂構成一幅和諧畫面，讓高雄美濃水圳更有味道。圖／取自陳其邁臉書
輕鬆樂活的市集，少不了好音樂相伴。圖／取自陳其邁臉書
輕鬆樂活的市集，少不了好音樂相伴。圖／取自陳其邁臉書
高雄美濃水圳旁很有味道的小市集，讓人忍不住駐足流連。圖／取自陳其邁臉書
高雄美濃水圳旁很有味道的小市集，讓人忍不住駐足流連。圖／取自陳其邁臉書
水圳、市集、音樂構成一幅和諧畫面，讓高雄美濃水圳更有味道。圖／取自陳其邁臉書
水圳、市集、音樂構成一幅和諧畫面，讓高雄美濃水圳更有味道。圖／取自陳其邁臉書

美濃 藝術節 陳其邁

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