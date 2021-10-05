高雄連52天無本土病例 即起放寬餐飲等防疫規定

高市府今天表示，高雄已連續52天無COVID-19本土疫情發生，且北部近期僅零星感染個案無社區群聚事件，高雄即日起依據昨天中央流行疫情指揮中心指引，放寬餐飲等相關防疫規定。

昨天中央流行疫情指揮中心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2級警戒宣布放寬相關防疫規定，高市府今天也跟進宣布放寬措施。

高市府表示，高雄市在餐飲業防疫管理措施方面，於餐飲場所用餐，不限制使用隔板或維持1.5公尺間距，但在宴席之中建議仍應避免離桌敬茶或酒。

在放寬桌菜及自助餐取菜方面，雖不限專人分菜夾菜，但建議使用一次性拋棄手套夾菜或每次使用後清消菜夾，以避免接觸性感染。高雄市長陳其邁強調，如公園等戶外遊憩場域，容易發生不特定接觸風險，外出仍需全程佩戴口罩。

高市府表示，在有條件開放休閒娛樂場所方面，電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所，營業前應向地方政府申請復業。

市府指出，休閒娛樂場所仍需落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制且不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗滿14天。但歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）則維持關閉。

高雄市衛生局表示，各項防疫措施將視疫情滾動式調整，民眾仍應維持警覺落實個人防護措施，並主動配合各項防疫工作。