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連江縣入境快篩鬆綁 入境馬祖一劑免篩

中央社 / 連江縣5日電

連江縣鬆綁入境快篩措施，今天起入境馬祖，疫苗接種一劑滿14天可免快篩，以及持3日內篩檢陰性報告免篩。

連江縣縣疫情指揮中心表示，因應疫情趨緩，5日至10月18日全國維持2級警戒，自10月5日起入境馬祖，疫苗接種一劑滿14天可免快篩，以及持3日內篩檢陰性報告免篩。

因應疫情，連江縣也陸續配合全國防疫措施，採取鬆綁。連江縣疫情指揮中心公布餐飲措施，內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒/茶等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式；超商熟食不限工作人員服務販售。

連江縣疫情指揮中心公告， 宗教祭祀今天起開放全程搭乘車輛進香團類型活動，開放餐會活動請依「餐飲業防疫指引」做好防疫措施，並放寬集會人數，室內每人2.25平方公尺、室外1平方公尺。

連江縣疫情指揮中心表示，為普及疫苗接種，擴大全縣免疫，尚未接種COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫苗第一劑的民眾，請聯繫本縣防疫專線（0963-772160）預約登記接種疫苗，將有專人協助登記造冊，如近期有接種流感疫苗者，請間隔至少7天以上。

流感疫苗 疫情 快篩

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