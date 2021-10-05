高雄券提早發放 今起開放2萬家合作商家領取

振興五倍券將在本周五開放使用，高雄市政府加碼的高雄券，也趕在今起就開放給2萬家餐飲業者領取，合作商家可於各戶政事務所登記領取。經業者反映首次領取面額2000元太少，高雄市經發局也將首領面額增至4000元。

經發局表示，高雄券紙本方案已公布，其中針對受疫情影響嚴重、家數最多的餐飲業者規劃「振興券消費500，發放100高雄券」，只要是有實體販售通路的餐飲店家，公司或商業、稅籍登記在高雄市，就能參加成為「發放高雄券振興夥伴」，在店內備妥高雄券吸引消費者上門「開就賺」。

經發局長廖泰翔指出，日前已將活動資訊寄送給全市超過2萬家有稅籍餐飲業者，更力邀今年國慶焰火會場周邊的鹽埕及鼓山等知名店家，預期能把振興券與高雄券發揮最大效益。