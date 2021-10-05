高雄券提早發放 今起開放2萬家合作商家領取
振興五倍券將在本周五開放使用，高雄市政府加碼的高雄券，也趕在今起就開放給2萬家餐飲業者領取，合作商家可於各戶政事務所登記領取。經業者反映首次領取面額2000元太少，高雄市經發局也將首領面額增至4000元。
經發局表示，高雄券紙本方案已公布，其中針對受疫情影響嚴重、家數最多的餐飲業者規劃「振興券消費500，發放100高雄券」，只要是有實體販售通路的餐飲店家，公司或商業、稅籍登記在高雄市，就能參加成為「發放高雄券振興夥伴」，在店內備妥高雄券吸引消費者上門「開就賺」。
經發局長廖泰翔指出，日前已將活動資訊寄送給全市超過2萬家有稅籍餐飲業者，更力邀今年國慶焰火會場周邊的鹽埕及鼓山等知名店家，預期能把振興券與高雄券發揮最大效益。
高雄銀行為高雄市五倍券及高雄券兌領銀行，高雄銀行董事長董瑞斌表示，為了讓消費者在周五就能領到高雄券，提早配送高雄券，不論是餐飲、旅宿、夜市商圈或百貨業者，都能在活動正式開跑前拿到高雄券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言