高雄僅小鬆綁！餐廳避免離桌敬酒 公園戶外仍要戴口罩

高雄市衛生局今天宣布，防疫團隊考量高雄已連續52天無本土疫情發生，且北部近期僅零星感染個案無社區群聚事件，即日起放寬相關防疫規定。市長陳其邁強調，外出務必全程戴口罩，如公園等戶外遊憩場域，容易發生不特定接觸風險，仍須全程配戴口罩。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，在餐飲業防疫管理措施方面，於餐飲場所用餐，不限制使用隔板或維持1.5公尺間距，但在宴席中建議仍應避免離桌敬茶、敬酒；在放寬桌菜及自助餐取菜方面，雖不限專人分菜夾菜，但建議使用一次性拋棄手套夾菜或每次使用後清消菜夾，以避免接觸性感染。

依中央疫情指揮中心規定，在有條件開放休閒娛樂場所方面，電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所MTV、視聽歌唱場所自助式KTV及電話亭式KTV、桌遊、麻將休閒館營業場所，營業前應向地方政府申請復業，且應落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制且不得有陪侍服務行為。從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗滿14天。歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院則維持關閉。