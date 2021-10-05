快訊

颱風「獅子山」最快明天生成、「圓規」可能接著長

台股早盤跌逾200點 測試16,200關卡支撐

高雄僅小鬆綁！餐廳避免離桌敬酒 公園戶外仍要戴口罩

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市衛生局公布，宴席中建議仍應避免離桌敬茶、敬酒；雖不限專人分菜夾菜，但建議使用一次性拋棄手套夾菜或每次使用後清消菜夾，以避免接觸性感染。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局公布，宴席中建議仍應避免離桌敬茶、敬酒；雖不限專人分菜夾菜，但建議使用一次性拋棄手套夾菜或每次使用後清消菜夾，以避免接觸性感染。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局今天宣布，防疫團隊考量高雄已連續52天無本土疫情發生，且北部近期僅零星感染個案無社區群聚事件，即日起放寬相關防疫規定。市長陳其邁強調，外出務必全程戴口罩，如公園等戶外遊憩場域，容易發生不特定接觸風險，仍須全程配戴口罩。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，在餐飲業防疫管理措施方面，於餐飲場所用餐，不限制使用隔板或維持1.5公尺間距，但在宴席中建議仍應避免離桌敬茶、敬酒；在放寬桌菜及自助餐取菜方面，雖不限專人分菜夾菜，但建議使用一次性拋棄手套夾菜或每次使用後清消菜夾，以避免接觸性感染。

依中央疫情指揮中心規定，在有條件開放休閒娛樂場所方面，電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所MTV、視聽歌唱場所自助式KTV及電話亭式KTV、桌遊、麻將休閒館營業場所，營業前應向地方政府申請復業，且應落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管制且不得有陪侍服務行為。從業人員應6成以上施打至少1劑疫苗滿14天。歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院則維持關閉。

衛生局 口罩 疫情

延伸閱讀

台積效應 高雄房市瘋了

疫情趨緩 高市調整放寬特定從業人員快篩措施

小港機場防疫計程車未著防護衣 民眾：恐成防疫破口

影／高雄港貨櫃輪5確診收治醫院 17船員隔離艙房續送檢疫所

相關新聞

高雄券提早發放 今起開放2萬家合作商家領取

振興五倍券將在本周五開放使用，高雄市政府加碼的高雄券，也趕在今起就開放給2萬家餐飲業者領取，合作商家可於各戶政事務所登記...

高雄僅小鬆綁！餐廳避免離桌敬酒 公園戶外仍要戴口罩

高雄市衛生局今天宣布，防疫團隊考量高雄已連續52天無本土疫情發生，且北部近期僅零星感染個案無社區群聚事件，即日起放寬相關...

高雄國慶焰火 恐有防疫破口？

國慶焰火即將在高雄港登場，總量2萬人主觀賞區有12萬6千人登記抽籤，市府觀光局公布15處最佳觀賞點，藍綠議員昨質詢憂心觀...

屏基捐消防局12組心電圖機

屏東基督教醫院昨天捐出12組十二導程心電圖設備給消防局，讓縣內36個分隊全都配備到院前心電圖機，增添救命利器，能提高存活...

為埋燈會管線 衛武營老樹受傷了

2022台灣燈會在高雄，衛武營都會公園是重要場地之一，廠商近期進駐施作燈會管線，議員指廠商施工粗暴，許多老樹被扯斷樹根，...

參選起手式被黨部打臉 劉宥廷：勇往直前不影響決心

高雄市議員第四選區（左營、楠梓）現有8席，因人口增加明年可望多1席，新人擠破頭，民眾黨、時代力量、台灣基進將派人參戰。媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。