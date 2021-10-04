國慶焰火放寬人數？高市觀光局：提報衛生局決定

2021國慶焰火主觀賞區2萬席，今天晚上預約抽籤截止，共12萬6086人登記，明天下午3時公布中籤結果。不少議員呼籲放寬人數，高市府觀光局表示，會提報計劃由衛生局決定容留數。

今年國慶焰火在高雄港灣舉行，高雄市政府規劃主觀賞區座位2萬席，1日開放預約抽籤至今天晚上6時截止，觀光局統計，共有12萬6086人登記預約，將隨機抽出1萬張入場票（2萬席入場資格），明天下午3時公布中籤結果。

觀光局表示，中籤的民眾會收到LINE訊息及簡訊通知，且須於10月9日晚上11時前完成領票程序，才算取得入場許可，10月10日當天須憑中籤者本人身分證完成與同行者的報到驗證，才能順利入場。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，不少議員盼放寬容留限制，觀光局表示，將根據疫情指揮中心規範調整，提報防疫計劃給市府衛生局來決定容留數。

觀光局並指出，當天會場不提供停車位，周邊也會進行交通管制，鼓勵民眾多搭大眾運輸，避免塞車。當天捷運、輕軌及周邊公車也都會加開班次並延長營運時間。