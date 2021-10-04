參選起手式被黨部打臉 劉宥廷：勇往直前不影響決心

高雄市議員第四選區（左營、楠梓）現有8席，因人口增加明年可望多1席，新人擠破頭，民眾黨、時代力量、台灣基進將派人參戰。媒體人劉宥廷近日辭職投入左楠區議員初選，設臉書粉專寫「民眾黨市議員參選人」，被黨部指違反程序，將移給中評會處理。劉回應，因不了解參選程序造成誤會，尊重黨部處置，會配合補足程序。

民眾黨高雄市黨部主委張其祿說，劉宥廷沒經過內部程序，逕自發布自己是民眾黨市議員參選人，已違反黨內規範。張也說，若有意代表民眾黨參選必須先成為當地服務處主任，參選人也要完成身家調查、簽切結文件等程序，若同一選區有2人以上競爭，採全民調決定由誰出線。

張其祿表示，民眾黨在2022高雄市議員提名策略是各選區都提名1席，目前左營、楠梓選區雖已有莊貽量表態，若劉宥廷有意願參選，還是有機會透過全民調一決高下。

對違反黨紀送中評會，是否可能提前出局，張其祿說，劉宥廷還不至於喪失資格，黨內近期也有擴大網羅人才計畫，歡迎更多好人才站出來。

劉宥廷指出，8月間他陸續向黨務人士詢問初選提名制度，表達參選意願，9月1日獲得入黨申請批准，成為民眾黨黨員。9月7日向地方黨部提交參選簡介資料，經過1個月時間，地方黨部指他部分程序未完備，究竟卡在哪個環節不得而知，願意和黨部溝通，盡速補齊相關資料及程序。

劉現年36歲，是土生土長高雄人，當過政治幕僚、平面媒體記者。他說，站在採訪第一線接觸社會百態、各行各業，體悟到民眾求安居樂業要的不多，但政府總是做得不夠，希望發揮媒體人膽識與社會觀察，傳達民眾心聲，讓服務更貼近民心。

近日向服務的媒體公司辭職，劉宥廷以「眾所期待 媒體出身 為你發聲」為主題宣布參選市議員，引起話題，當時便有人留言指他作法違反黨內規範，隔天劉宥廷關閉粉專。