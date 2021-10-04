創造農業出路 屏科大研發紅豆、黑豆農產多元加工品

屏東縣萬丹紅豆遠近馳名，恆春半島原生種小黑豆，為讓更多消費者了解紅豆、黑豆農產加工品，農糧署攜手屏東科技大學，與恆春農會研發出紅豆、黑豆相關農產加工品，包括紅豆豆腐乳、紅豆醬油、紅豆味增，還小黑豆腐、黑豆茶等，新創產品未來將在全國農會通路上架販售，創造農業多元出路。

屏東縣府農業處指出，屏東縣紅豆種植面積4762公頃，大豆（黑豆）有936公頃，其中恆春、滿州有機黑豆363公頃。

屏科大食品科學系特聘教授謝寶全、助理教授朱永麟、蔡鴻儒博士與李佩璇博士團隊，共同研發出紅豆、黑豆相關農產加工商品16項，包括紅豆糕、紅豆豆腐、炊黑豆、黑豆茶、黑納豆等眾多產品。

縣長潘孟安說，感謝屏科大研發，未來縣府幫忙行銷，讓農民在契作、合作中，產出安全無虞食材，加工端也可調控產季並增加附帶價值，在眾多商品未來希望朝生技類產品開發，民眾在吃喝保養都能兼顧。

屏科大指出，屏東萬丹紅豆遠近馳名，研發團隊以傳統發酵技術結合微生物技術，再搭配傳統食品加工、烘焙技術，將紅豆開發紅豆糕、紅豆豆腐、紅豆豆腐乳、紅豆醬油、紅豆味噌等特色新創食品。

屏科大指出，恆春半島原生種小黑豆，加上恆春入秋後溼度、日照適當及落山風吹拂，種植出耐鹽耐風且豆香濃郁的原生種小黑豆，研發團隊利用多種加工及發酵技術，已協助恆春農會研發，炊黑豆、黑豆茶、黑納豆、黑豆糕以及小黑豆豆腐等多樣高經濟價值的食品，未來以黑豆為原料保健食品將可能再掀起一陣風潮。