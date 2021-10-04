金門衛生局盤點疫苗 覆蓋率達標尚有2萬劑缺口

金門縣衛生局長李錫鑫今天表示，以金門常住人口6.6萬估算，要達到兩劑疫苗覆蓋率8、9成，才能解除相關防疫管制措施，以現在金門民眾兩劑已施打7.4萬劑來看，還有2萬多劑的缺口。

李錫鑫今天到縣議會報告「如何提升金門縣新冠肺炎疫苗接種覆蓋率以保障縣民健康專案報告」時指出，金門縣從3月施打疫苗至今，以常住人口6.6萬人估算，第1劑疫苗覆蓋率約71.79%，第2劑21.51%，而全國人口第1劑涵蓋率為54.6%。

在答覆縣議員董森堡等人質詢時，李錫鑫表示，金門縣要達到兩劑疫苗覆蓋率8、9成，才能解除相關COVID -19（2019冠狀病毒疾病）防疫管制措施；以現在金門民眾兩劑已施打7.4萬劑來看，還有2萬多劑的缺口。

金門縣這波獲中央核配6600劑莫德納疫苗，2到3日在4鄉鎮設立大型接種站，為65歲以上長者施打第2劑莫德納疫苗，加上之前已完成作業的烈嶼鄉，共接種4449人。

衛生局盤點剩餘疫苗後，決定5-7日下午，以及15日上下午，在衛生福利部金門醫院為為第9類重大傷病患及第6類孕婦施打第2劑莫德納疫苗。縣長楊鎮浯在縣議會表示，等待上述對象接種完畢尚有疫苗，將自64歲開始逐步下修施打年齡，時間會另外公告。