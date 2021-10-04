快訊

台股下挫逾百點 法人建議投資人「超前部署」

解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

金門衛生局盤點疫苗 覆蓋率達標尚有2萬劑缺口

中央社 / 金門縣4日電

金門衛生局長李錫鑫今天表示，以金門常住人口6.6萬估算，要達到兩劑疫苗覆蓋率8、9成，才能解除相關防疫管制措施，以現在金門民眾兩劑已施打7.4萬劑來看，還有2萬多劑的缺口。

李錫鑫今天到縣議會報告「如何提升金門縣新冠肺炎疫苗接種覆蓋率以保障縣民健康專案報告」時指出，金門縣從3月施打疫苗至今，以常住人口6.6萬人估算，第1劑疫苗覆蓋率約71.79%，第2劑21.51%，而全國人口第1劑涵蓋率為54.6%。

在答覆縣議員董森堡等人質詢時，李錫鑫表示，金門縣要達到兩劑疫苗覆蓋率8、9成，才能解除相關COVID -19（2019冠狀病毒疾病）防疫管制措施；以現在金門民眾兩劑已施打7.4萬劑來看，還有2萬多劑的缺口。

金門縣這波獲中央核配6600劑莫德納疫苗，2到3日在4鄉鎮設立大型接種站，為65歲以上長者施打第2劑莫德納疫苗，加上之前已完成作業的烈嶼鄉，共接種4449人。

衛生局盤點剩餘疫苗後，決定5-7日下午，以及15日上下午，在衛生福利部金門醫院為為第9類重大傷病患及第6類孕婦施打第2劑莫德納疫苗。縣長楊鎮浯在縣議會表示，等待上述對象接種完畢尚有疫苗，將自64歲開始逐步下修施打年齡，時間會另外公告。

莫德納疫苗 金門 衛生局

延伸閱讀

金馬雙雙宣布 明起接種疫苗滿14天入境可不用快篩

金門辦民防、衛士史料特展 昔日總統侍衛大秀八極拳

打不到第2劑莫德納 金門縣府：會視情況下修年齡

金門再設大型接種站 為65歲以上長者施打莫德納第二劑

相關新聞

參選起手式被黨部打臉 劉宥廷：勇往直前不影響決心

高雄市議員第四選區（左營、楠梓）現有8席，因人口增加明年可望多1席，新人擠破頭，民眾黨、時代力量、台灣基進將派人參戰。媒...

金馬雙雙宣布 明起接種疫苗滿14天入境可不用快篩

中央流行疫情指揮中心明天起將再鬆綁部分措施，其中離島地區金門與馬祖，在今天縣府會議開完後雙雙決議，自明天起入境金馬地區，...

揮別坑疤道路 高雄大寮光明路整建工程本月中旬完成

高雄大寮區光明路為當地要道，平時車流量大，路面損壞率高，月前曾發生道路下方老舊管線遭車輛輾壓破裂的事件，居民屢次陳情，立...

屏基捐12部十二導成心電圖設備屏縣36消防分隊全面配備

守護屏東人心臟，屏東基督教醫院今捐贈屏東縣消防局12部十二導程心電圖設備，歷時兩年推動，屏東縣36個消防分隊今起全面配備...

高雄國慶焰火15個觀賞點 議員憂：人潮分散防疫不易

2021國慶焰火將至，高雄市議會今交通部門業務報告與質詢，多位議員針對焰火主場容客數、交通管制、防疫配套等議題質詢。有議...

高雄綠營客家妹雙姝內戰 老將新秀爭出頭

綠營在高雄奪回執政江山後，加上韓流衰退，各派系新秀備戰，初選勢必有番廝殺。大旗美第一選區正上演「客家妹雙姝之戰」，湧言會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。