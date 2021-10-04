金馬雙雙宣布 明起接種疫苗滿14天入境可不用快篩

中央流行疫情指揮中心明天起將再鬆綁部分措施，其中離島地區金門與馬祖，在今天縣府會議開完後雙雙決議，自明天起入境金馬地區，只要接種首劑疫苗滿14天即可免快篩，或持有3天內篩檢陰性證明也可直接入境。

金門縣長楊鎮浯表示，近期國內疫情趨緩，已經連續5天本土零確診，宣布明天起放寬免快篩條件，只要有持3天內快篩、PCR陰性證明，或打完首劑疫苗滿14天即可免快篩。楊鎮浯同時發布，一旦連續14都維持零確診，金門將撤除快篩站任務。

金門衛生局長李錫鑫說明，從5月26日金門設置篩檢站後，到昨天共計入境旅客7萬2839人，從本島篩檢5萬5697人，金門則篩1萬4672人，出現快篩陽性共38人，PCR證實都是偽陽性。

連江縣府同樣今天召開會議，和金門以同樣標準放寬入境民眾免快篩，金馬雙雙表示，明天也跟進中央政策鬆綁規定，包括娛樂場所開放、放寬宗教祭祀、餐飲內用不限隔板與距離、開放敬酒、自助取菜等。

金門縣府另更新7項防疫指引，多數景點戶外空間都將開放，藍色公路與類出國專案航班取消搭載旅客人數限制，持有7天內快篩或PCR檢測陰性證明神職人員可以在舉行儀式時脫下口罩，但仍有像金酒公司等室內空間禁止飲食。