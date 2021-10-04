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國慶焰火12萬人搶2萬席 觀光局：將增加站位

中央社 / 高雄4日電

高雄國慶焰火主觀賞區2萬席次，至今已逾12萬人登記抽籤，不少議員認為隨著國內COVID-19疫情緩解，市府應增加席次。高市觀光局長周玲妏說，主觀賞區評估可再增加20多萬站位。

今年國慶焰火在高雄港灣舉行，市府規劃主觀賞區座位2萬席次，今天登記抽籤截止，明天公布抽籤結果。市府也陸續公布10多個觀賞景點，包括西子灣、旗津等地，讓沒抽到位子的民眾也能從不同角度欣賞焰火。

不過隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解，各項防疫措施陸續鬆綁、解封，高雄市議會今天交通部門質詢，不少議員呼籲市府可再增加主觀賞區座位席。

民進黨高市議員邱俊憲說，中央流行疫情指揮中心今天已鬆綁餐飲內用可不用隔板等規定，戶外的國慶焰火如果還堅持只提供2萬席次，恐怕太過嚴格。目前已有12萬人登記搶2萬席次，希望觀光局能研議增加更多席次。

國民黨高市議員方信淵也建議觀光局評估增加主會場觀賞人次，並要求觀光局持續尋覓觀賞地點，分散人流達到防疫效果。

周玲妏說，觀光局已評估將國慶焰火擺放座椅的主觀賞區縮小，原本的主觀賞區空出來的位置，可讓民眾站立觀賞，座位和站位共可供約30萬人沒問題。

邱俊憲呼籲觀光局盡早將開放站位的具體位置和數量公布，讓多數抽不到座位的人知道即使沒抽中，早點去站位，也仍有一樣好的觀賞效果。

此外，2022台灣燈會也在高雄舉行，民進黨高市簡煥宗關切相關規劃進度，周玲妏說，目前已鎖定幾名藝術家及作品準備進行採購，衛武營燈區將營造童趣、魔幻風格。

觀光局 國慶 疫情

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