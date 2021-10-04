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揮別坑疤道路 高雄大寮光明路整建工程本月中旬完成

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
立委林岱樺向經濟部爭取經費，獲補助2870萬元用於道路改善計畫，今進行路面刨鋪工程，她邀集多個單位一同到場現勘。記者陳弘逸／攝影
立委林岱樺向經濟部爭取經費，獲補助2870萬元用於道路改善計畫，今進行路面刨鋪工程，她邀集多個單位一同到場現勘。記者陳弘逸／攝影

高雄大寮區光明路為當地要道，平時車流量大，路面損壞率高，月前曾發生道路下方老舊管線遭車輛輾壓破裂的事件，居民屢次陳情，立委林岱樺向經濟部爭取經費，獲補助2870萬元用於道路改善計畫，今進行路面刨鋪工程，林親自到場現勘，盼相關單位未來能給居民一個安全的通行環境。

市府養護工程處指出，光明路沿線毀損包含鋪面龜裂、補錠；改善工期預計24天，工程時間為9月24日起至10月17日，以大寮區光明路一段，潮寮路至光華路為限，總長度約1383公尺、寬約22公尺，鋪面改善面積約為52811平方公尺。

市府養護工程處表示，這次補充道路的範圍，主要是該路段車流量較多，且鄰近大發工業區，因此，列為這次優先整修的路段，未來則依序改善。

大寮區大寮里長陳忠慶說，光明路一直以來都有居民反應路況不好的問題，每次下雨道路就容易壞，導致路面坑坑洞洞，嚴重影響通行安全，希望未來改善道路後，能讓行經此處的用路人擺脫多年來的困擾。

林岱樺說，高雄大寮大發工業區，總面積約375公頃，為都市計畫甲種工業區，周邊光明路為工業區主要道路，除各型車輛通行頻繁，導致路面容易毀損，且上下班車流相當壅擠，但路面經常因高頻率使用，補了又補，已經有安全上的疑慮，又屢次有民眾與在地里長陳情。

林岱樺向經濟部工業局申請改善路面經費，共獲2870萬補助，經過今天辦理會勘，她期盼相關單位未來能給居民一個安全的通行環境。

副市長林欽榮指出，高雄市今年投入路平經費23億元，原縣區包括鳳山、鳥松、仁武、大寮、林園等行政區聯外道路會優先施作，讓使用頻率高的路況變好，做到原高雄縣、市齊一「高高平」，市區、偏鄉一樣平整、安全、好走。

高雄大寮區光明路為當地要道，平時車流量大，路面損壞率高。記者陳弘逸／攝影
高雄大寮區光明路為當地要道，平時車流量大，路面損壞率高。記者陳弘逸／攝影
高雄大寮大發工業區，總面積約375公頃，為都市計畫甲種工業區，周邊光明路為工業區主要道路，除各型車輛通行頻繁，導致路面容易毀損。記者陳弘逸／攝影
高雄大寮大發工業區，總面積約375公頃，為都市計畫甲種工業區，周邊光明路為工業區主要道路，除各型車輛通行頻繁，導致路面容易毀損。記者陳弘逸／攝影
立委林岱樺向經濟部爭取經費，獲補助2870萬元用於道路改善計畫，今進行路面刨鋪工程，她親自到場現勘。記者陳弘逸／攝影
立委林岱樺向經濟部爭取經費，獲補助2870萬元用於道路改善計畫，今進行路面刨鋪工程，她親自到場現勘。記者陳弘逸／攝影
立委林岱樺向經濟部爭取經費，獲補助2870萬元用於道路改善計畫，今進行路面刨鋪工程，她親自到場現勘。記者陳弘逸／攝影
立委林岱樺向經濟部爭取經費，獲補助2870萬元用於道路改善計畫，今進行路面刨鋪工程，她親自到場現勘。記者陳弘逸／攝影

林岱樺 林欽榮 高雄市

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