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改造岡山行政中心 首創新舊基地併採公辦都更

中央社 / 高雄4日電

高雄市政府今天公告劃定「高雄市岡山區行政中心」更新地區暨訂定都市更新計畫案公開展覽，正式啟動岡山區綜合行政中心改造，首創新舊基地併採公辦都更模式招商開發。

市府都發局表示，既有的岡山行政中心位處岡山商業發展密集區，已服務逾40年，建物老舊且腹地狹窄、停車不便，考量地方意見和岡山整體發展，評估將現有行政機關統一搬遷至機15用地重建新的岡山行政中心，並將舊址更新重建。

副市長林欽榮說，他依據市長陳其邁指示，協調市府各局處召開10多次工作協調會議，確立將首創採新舊基地併採公辦都更模式招商開發。

都發局表示，新舊基地併採公辦都更模式，即為將機15用地都市計畫變更後，由招標廠商在基地興建新岡山行政中心，待舊岡山行政中心人員搬遷至新處後，並將舊行政中心拆除，拆除後基地再開發利用。

都發局長楊欽富說，行政中心舊址開發基地，未來將退縮4米人行徒步空間及街角廣場，讓緊鄰開發基地的岡山醫院及周邊住宅區，透過退縮綠帶及徒步帶，有更友善舒適的空間緩衝。

此外，新址基地闢建岡山區綜合行政中心，未來將由區公所、戶政事務所、地政事務所、消防分隊、警察分局及清潔隊等機關單位進駐提供綜合行政服務，同時工務局也將投入工程拓寬鄰近筧橋橋面為20公尺，提升交通運行機能。

都發局指出，未來新的岡山區綜合行政中心將以建築錯落、自然通風、舒適植栽及分散出入口等理念規劃設計，塑造各進駐機關各自獨立又相互融合格局。

都發局表示，此案今天公告公開展覽，27日下午3時將於岡山區公所3樓會議室辦理說明會，後續經高市都委會審議通過後，再進行招商。

岡山 都更 高雄市

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