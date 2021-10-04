鎖管人工繁殖獲得突破 澎湖海洋物種更進化

澎湖夏季主要漁汛俗稱「小管」的中國槍魷，水試所澎湖海洋生物研究中心人工繁殖獲得突破，首次在養殖池中產卵並培育孵化幼體，讓澎湖海洋物種更加進化。

澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，中國槍魷在澎湖又稱小管或鎖管，今年8月首度嘗試進行中國槍魷的人工繁養殖研究，引入一批抱卵的中國槍魷活體，經過數日的蓄養及適應後，順利在養殖池中成功產卵，成束透明的卵鞘直接附著在池底及管壁上，隨著水流、氣泡搖曳生姿，美麗迷人，剎是有趣。

謝恆毅表示，首批進行人工繁殖的中國槍魷有23尾，在水深53至60公尺的澎湖白沙空殼嶼西南海域所釣獲，平均長約23公分，其中在運輸過程有7尾死亡，存活的16尾中，雌鎖管占了15尾，雄鎖管僅有1尾，蓄養在中心室內10噸之圓形FRP槽中，予以流水並充分打氣。在蓄養的第4天起在池底與排水管壁發現有卵鞘附著，共計產出202束卵鞘，鎖管在產卵後隨即死亡。

謝恆毅表示，鎖管產出的卵鞘為長指狀、乳白色或略帶黃褐色、柔軟具彈性的膠質體，每束卵鞘長約12至16公分、寬約1.3至1.4公分，前端有長約5至10公分之附著柄，具黏性，多束卵鞘會附著一起黏附在底部基質上。每束卵鞘中包覆卵粒550至580顆，卵粒長徑約1.4至1.5 mm，卵粒外有一層透明膠質膜包覆，目前進行鎖管受精卵孵化及胚胎發育各階段之追蹤及記錄，並進一步嘗試培育孵化後的幼體。

謝恆毅表示，中國槍魷，俗稱鎖管、小管、小卷、中卷等，主要漁場位於澎湖群島鄰近海域，平時棲息於外海水域，在春夏季游向近岸島嶼附近生殖，是澎湖夏季最具代表性的漁獲特產之一。