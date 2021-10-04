屏基捐12部十二導成心電圖設備屏縣36消防分隊全面配備

守護屏東人心臟，屏東基督教醫院今捐贈屏東縣消防局12部十二導程心電圖設備，歷時兩年推動，屏東縣36個消防分隊今起全面配備到院前心電圖機，大幅縮短疑似心肌梗塞患者搶救時間，提高存活率。

縣長潘孟安說，搶救急性心肌梗塞患者，若能越快打通血管，就能避免心肌壞死，救援的成功率越高，若能在救護車配置心電圖系統，到院前由救護人員先行實施心電圖檢查，有助病患到院後的搶救時效，減少屏東縣南北狹長的地理因素影響。感謝屏東基督教醫院，捐贈縣府12台十二導程心電圖設備，使本縣所有鄉鎮、36個消防分隊，完成全面建置十二導程心電圖設備。

屏基執行長余廣亮說，透過十二導程心電圖設備，除了有即時訊息傳送，讓病人在送到醫院前，醫師可以馬上評斷，診斷準確率達到97.6％，病人上到救護車，就好像到醫院急診，每一段都是救命時刻。

屏東縣消防局指出，2019年5月布建十二導程心電圖設備，屏東縣首件透過到院前傳輸心電圖成功打通血管的案例，由長治消防分隊與屏基合作完成。當時救護員發現病患有胸悶，胸痛、冒冷汗、呼吸困難等症狀，隨即施以十二導程心電圖監測，並同步將監測結果傳輸至屏東縣的LINE「護心守衛即時通報群組」，由醫師即時線上判讀，懷疑病患為心肌梗塞，立即後送至具24小時心導管處置能力的屏東基督教醫院。

屏基醫療發展副院長吳榮州也是心臟內科醫師，他說，從心臟冠狀動脈血管被血栓阻塞的那一刻起，就在跟死神搶時間，從手機心電圖研判就是心肌梗塞時，醫院召集心導管團隊待命，力求在發生心肌梗塞的黃金救援時間90分鐘緊急冠狀動脈介入治療。

屏東縣政府消防局從2019年5月至今年6月，協助409名到院前有症狀的胸痛病患於到院前檢測心電圖，其中有44名到院前心肌梗塞患者成功打通阻塞之血管，復原良好。