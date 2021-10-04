高雄國慶焰火15個觀賞點 議員憂：人潮分散防疫不易

2021國慶焰火將至，高雄市議會今交通部門業務報告與質詢，多位議員針對焰火主場容客數、交通管制、防疫配套等議題質詢。有議員質疑，市府為分散人潮，公布15個最佳焰火觀賞點，但人潮分散各處後防疫可能有破口。因防疫考量，高雄市政府將原本30萬人的觀賞區縮小至2萬名，目前已有11萬人上網登記座位觀賞區，開放時間至今晚6點，明天市府將公布抽籤結果。

高雄市議員方信淵認為，市府規畫焰火主場容納人數時因疫情關係，僅開放2萬人，但目前疫情已趨緩，主場館應容納更多人數。方信淵指出，雖觀光局另外公布15處可賞焰火地點，但民眾分散在不同區塊易造成疫情管控破口，「在主場館一定會有最嚴密的防疫措施」。

高雄市議員鄭孟洳也提出，15區觀賞點如何總量管制，因地點眾多管制不易，防疫措施可能難以執行。

觀光局長周玲妏表示，因疫情穩定，目前已縮小2萬人的管制區，後方的空間會再釋放更多站立區，能讓主場區域容納更多人。針對市府公布的15個焰火觀賞點人數管制，周玲妏指出，在堅守口罩戴好戴滿原則，依據中央流行疫情指揮中心目前的標準，各景點的容留數可以趨近疫情前的容留標準。

方信淵認為，今年是高雄暌違20年後再次舉辦國慶焰火，施放地點就是在高雄港，但市府對高雄港的行銷不足，相當可惜。方信淵表示，在海上觀賞焰火是最佳體驗，但這部分的資訊不足，錯過行銷高雄海港城市的機會。高雄市議員黃香菽也表示，搭船看焰火的資訊在網路上搜尋不易，市府應加強宣傳。

交通局長張淑娟指出，國慶當天因焰火施放的安全考量，旗鼓航線的渡輪停航，但輪船公司會有4艘焰火觀賞船，船票已銷售一空。周玲妏也說，觀光船、私人遊艇部分都是開放的，船票也都賣得很好。目前已有數個星級飯店訂房達到8、9成。

黃香菽則表示，觀光局在中秋節推出「高雄旅遊人潮警示燈號系統」，此次國慶焰火是最好利用此系統的機會，自己上網後卻發現此系統還在測試，且只規畫7大景點，在國慶日無法發揮作用，黃香菽建議，觀光局應儘速把系統建置好，才能在國慶連假達到智慧管制人潮。

西子灣遊客中心是觀光局公布的15個觀賞點之一，日前有民眾向聯合報投訴，遊客中心的欄杆已鏽蝕、斷裂，經報導也引起議員關注，要求市府要全盤檢視場地安全，目前市府已完成遊客中心欄杆修繕。