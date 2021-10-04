藍發國旗慶國慶 綠籲勇敢向對岸說「中華民國」

雙十國慶將至，高市議會國民黨團發起免費發國旗活動，並籲議會民進黨團一同監督市府國慶規劃。民進黨團反批國民黨不要只在國慶擁護國旗，平時面對中國不敢說出「中華民國」4字。

高雄市議會國民黨團上午開記者會，宣布發起「愛國家、護國旗」活動，將在各國民黨籍議員服務處免費發送國旗，邀市民共同感受國慶氛圍，家戶有國旗飄揚。國民黨籍議長曾麗燕也呼籲民進黨團及無黨聯盟黨團，一起加入這項活動。

國民黨團總召童燕珍說，民進黨指國民黨「看到中國就不敢發聲」，但針對台灣選手參加國際自由潛水世界錦標賽，國旗遭主辦單位撤下事件，國民黨主席朱立倫也表達對北京政府譴責，民進黨卻選擇假裝看不到，將愛國視為專利。

國民黨議員邱于軒說，國慶掛國旗是非常基本的事，但民進黨看到國旗就像照妖鏡一樣害怕，尤其中央執政後用盡方法消滅中華民國，質疑民進黨「嘴巴愛國還是心裡愛國？」

國民黨議員陳麗娜說，高雄市長陳其邁若國家認同感沒問題，應該在一心到十全、包括橫向的中山、成功、民權路口掛上國旗。最後國民黨團也將國旗送至民進黨團與無黨聯盟，籲共同監督市府做好國慶規劃。

高市議會民進黨團回應表示，陳其邁日前已表明會依慣例，在機關學校、重要路口布置國旗，請國民黨停止操作假議題，不要只在國慶日時擁護國旗，平常面對中國時卻不敢說出「中華民國」4字。

民進黨團總召鄭光峰說，民進黨一直以來就是愛國、愛台，愛國不需要等到國慶才強調。針對國慶焰火的防疫措施與活動規劃，民進黨團與黨籍議員均理性監督，並非只有惡意杯葛、謾罵才算監督。

民進黨團幹事長黃文益說，國民黨平時在對中國的立場上從來不見如此擁護中華民國國旗，只有到了節日才敲鑼打鼓刷存在感。希望朱立倫與所有國民黨政治人物，都可以勇敢地向對岸說出「中華民國」。