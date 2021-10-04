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農村解謎遊戲新玩法 「寶來 逗遊包」實境解謎亮相
高雄市寶來人文協會去年推出農村實境解謎遊戲很受歡迎，今年再次開發旅行版的實境解謎遊戲「寶來，逗遊包」，解謎遊戲包採用網路線上販售，可供多人同遊，隨包附贈在地商家優惠券，10月6日12時起開賣，早鳥享有以優惠價參與10月30日限定版體驗活動，限額20名。詳情可上「檨仔腳文化共享空間」粉絲專頁。
這款實境解謎遊戲由高雄市寶來人文協會、青年團隊代表呂月如及黃淑苓、夢罟密室逃脫工作室、玩出計畫創意工作室等聯手開發，搭配手機線上解題，將私房景點、道地美食、在地小農好物等商家置入關卡設計，讓「逗遊包」成為隨身導遊，引導玩家踩點尋寶。線上Q版吉祥物帶您樂遊農村，實地探訪各處闖關解謎，足跡踏遍寶來地區。
寶來人文協會執行長李婉玲曾獲農村領航獎殊榮，她表示，農村旅遊長期缺乏年輕族群，很開心能有青年創意帶入農村，今年除了與實境解謎團隊合作，更有網站程式設計團隊加入，共同腦力激盪，開創出有別以往的遊戲體驗。體驗場域也從檨仔腳文化共享空間擴增至寶來全里，將科技導入遊戲，讓遊客在解謎過程，不僅訓練觀察及邏輯思考能力，還能走出戶外感受鄉村風光，認識在地特色，適合親子同遊或年輕族群相約三五好友前來遊玩。
高雄新農業局長張清榮表示，莫拉克風災後，高雄市寶來人文協會累積多年經驗，凝聚許多新創能量，農業局透過「高雄市110年區域資源整合根留農村計畫」的推動，結合科技推出新款解謎遊戲，這個體驗活動不僅展現六龜山村獨特的風貌及特色，也提供寶來遊客多元的遊憩體驗方式。農業局也邀請雄獅旅行社、可樂旅遊、宏典旅行社、三達旅行社、山富旅遊、半伴旅遊等旅遊公司及部落客，前來踩線體驗，研議可能合作模式，共同行銷拓展更多客群前來六龜寶來地區。
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