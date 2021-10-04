高雄冠名台電女排 攜手培育優秀球員

台電女排與高市府冠名合作，10月賽季將首度以「高雄台電女子排球隊」隊名出賽挑戰后座10連霸。高雄市長陳其邁說，市府明年將編列1億元運動發展基金，更為深化扎根高雄運動。

高市府與台電女排舉行冠名合作記者會上午在運動發展局1樓大廳舉行，宣布「高雄台電女子排球隊」誕生。市府運發局表示，冠名費1年約新台幣100萬元，希望透過冠名合作，讓高雄擁有一支代表隊伍，提升城市認同感，帶動排球運動發展。

陳其邁表示，台電女子排球隊制霸台灣女排賽事，成立47年拿過17項冠軍，而高雄中山工商女子排球隊表現也很優異，透過「高雄台電女排隊」成立，可傳承經驗及提攜後輩，強強聯手、水到渠成，扎根基層深化於社會，並以利未來選手銜接進入國際賽事。

陳其邁說，市府重視體育產業發展，同時也大幅提升體育經費，編列明年運動發展基金1億元，除推動國民運動中心，也致力投入選手培育、輔導及就業等。

運發局長侯尊堯表示，冠名費1年100萬元，主場採屬地主義，未來高雄台電女排主場會在鳳山體育場，也會舉辦多場活動展現台電女排魅力。這是邁向職業環境重要的出發點，市府對以後落腳在高雄的職業隊會多加合作。

台電董事長楊偉甫說，台電女排球員都在高雄大寮的訓練基地訓練，冠名活動代表未來藉由市府的協助和照顧，能讓女子排球運動在高雄更發光發亮。冠名後，球員也會全心全力幫高雄市爭取最高榮譽。

台電表示，台電女排隊1974年成立，至今已培育多名國手，素有國手搖籃之稱。今年10月賽季將以「高雄台電女子排球隊」隊名參加「110年企業17年甲級男女排球聯賽」，挑戰例行賽10連霸。未來也將持續秉持「球不落地，永不放棄」精神，與高市府攜手孕育更多國內女排好手躍身國際。

台電女排隊蟬聯多年各大盃賽后座，在企業甲級排球聯賽中，完成年度季賽總冠軍九連霸，以及挑戰賽五連霸連勝紀錄。2018年雅加達亞運女排國家代表隊，包括謝苡縥、李姿瑩、張秝芸、陳姿雅、郭覲儀、黃靜萱、李諭、曾琬羚、楊孟樺等人來自台電。

另外，高市府去年冠名SBL超級籃球聯賽「高雄九太科技籃球隊」，今年續約冠名，今天再與台電女排宣布冠名合作，目前高雄市共有2支冠名簽約球隊。