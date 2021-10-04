2022台灣燈會在高雄 觀光局承包廠商傷衛武營老樹

2022台灣燈會將在高雄舉辦，總經費為7.2億，衛武營都會公園是燈會重要場地，目前已有廠商進駐施工，處理燈會管線基礎建設。高雄市議員陳于凱今在交通部門質詢時指出，廠商施工粗暴，許多老樹被扯斷樹根。高雄市觀光局長周玲妏回應，9月底接獲野鳥協會通報，廠商進行電力整治工程時施工不當破壞樹木，當天已立即與廠商開會檢討，並加強管控。

林于凱質疑，為了一次性的燈會活動，破壞市民平常遊憩、遮蔭的樹木相當可惜，林也提出，高雄市農業局、養工處都有數目保護、修剪的相關規範與專業，燈會承包廠商施工前應向兩局處徵詢專業意見。

台灣燈會施工廠商的施工機具誤傷衛武營都會公園樹木，觀光局已要求廠商立即停工，並安排樹木園藝專業人員修剪受損枝條或以麻繩包覆。觀光局表示，會盡最大努力維護衛武營的生態環境，邀集景觀公會專家提供建議，並持續廣納環保團體和當地居民的意見，依照植栽修剪規範處理，維護2022台灣燈會衛武營燈區主場生態風貌。