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影／高市冠名台電女排 強強聯手培育優秀球員

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）與台電董事長楊偉甫（右），宣布強強聯手成立「高雄台電女子排球隊」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（左）與台電董事長楊偉甫（右），宣布強強聯手成立「高雄台電女子排球隊」。記者徐如宜／攝影

高雄市府與台電在地結合，提升城市認同感，今天在運動發展局舉行冠名合作記者會，市長陳其邁與台電董事長楊偉甫宣布「高雄台電女子排球隊」正式成立，希望透過強強聯手，帶動國內排球運動發展，培育更多優秀球員。

陳其邁表示，台電女排是金牌隊伍，成立47年拿過17項冠軍，高雄也致力推動運動發展，扎根體育教育，這次的合作為強強聯手、水到渠成。高市府明年編列了1億元運動發展基金，對國民運動中心與選手照顧都加滿油門。中華民國排球協會祕書長章金榮、高雄市體育總會理事長許文宗及許多民代都出席觀禮。

台電公司從35年開始，陸續成立甲級棒球隊、男子排隊、女子羽隊、女子排隊、男子足球隊及女子籃隊等6支球隊，共培育了485名國手，有「國手搖籃」之稱。其中台電女排成立近50年，在企業甲級排球聯賽中，完成了年度季賽總冠軍九連霸及挑戰賽五連霸的連勝紀錄。

台電董事楊偉甫表示，高雄是台電6支球隊的重要訓練基地，公司不只是培養球隊，也致力體育扎根。台電每年前往偏鄉國中小指導傳承球技，並利用暑假舉辦球類Fun電營。

台電女排隊蟬聯多年各大盃賽后座，2018年雅加達亞運女排國家代表隊就有一半以上隊員出自台電，包括謝苡縥、李姿瑩、張秝芸、陳姿雅、郭覲儀、黃靜萱、李諭、曾琬羚、楊孟樺等。

高雄市運發局長侯尊堯表示，冠名費為1年100萬元，主場是屬地主義，未來「高雄台電女子排球隊」主場會在鳳山體育場，也會舉辦多場活動展現台電女排魅力。這是邁向職業環境重要的出發點，市府對以後落腳在高雄的職業隊會多加合作。

高雄市長陳其邁（左二）與台電董事長楊偉甫（左三），宣布強強聯手成立「高雄台電女子排球隊」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（左二）與台電董事長楊偉甫（左三），宣布強強聯手成立「高雄台電女子排球隊」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右二）為「高雄台電女子排球隊」加油。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右二）為「高雄台電女子排球隊」加油。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右三）與台電董事長楊偉甫（前右二），宣布強強聯手成立「高雄台電女子排球隊」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右三）與台電董事長楊偉甫（前右二），宣布強強聯手成立「高雄台電女子排球隊」。記者徐如宜／攝影
高雄市府與台電在地結合，提升城市認同感，成立「高雄台電女子排球隊」。記者徐如宜／攝影
高雄市府與台電在地結合，提升城市認同感，成立「高雄台電女子排球隊」。記者徐如宜／攝影
高雄台電女排隊員們與高雄市長陳其邁自拍。記者徐如宜／攝影
高雄台電女排隊員們與高雄市長陳其邁自拍。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與台電女排隊員自拍。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁與台電女排隊員自拍。記者徐如宜／攝影

台電 排球 體育

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