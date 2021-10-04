影／高市冠名台電女排 強強聯手培育優秀球員

高雄市府與台電在地結合，提升城市認同感，今天在運動發展局舉行冠名合作記者會，市長陳其邁與台電董事長楊偉甫宣布「高雄台電女子排球隊」正式成立，希望透過強強聯手，帶動國內排球運動發展，培育更多優秀球員。

陳其邁表示，台電女排是金牌隊伍，成立47年拿過17項冠軍，高雄也致力推動運動發展，扎根體育教育，這次的合作為強強聯手、水到渠成。高市府明年編列了1億元運動發展基金，對國民運動中心與選手照顧都加滿油門。中華民國排球協會祕書長章金榮、高雄市體育總會理事長許文宗及許多民代都出席觀禮。

台電公司從35年開始，陸續成立甲級棒球隊、男子排隊、女子羽隊、女子排隊、男子足球隊及女子籃隊等6支球隊，共培育了485名國手，有「國手搖籃」之稱。其中台電女排成立近50年，在企業甲級排球聯賽中，完成了年度季賽總冠軍九連霸及挑戰賽五連霸的連勝紀錄。

台電董事楊偉甫表示，高雄是台電6支球隊的重要訓練基地，公司不只是培養球隊，也致力體育扎根。台電每年前往偏鄉國中小指導傳承球技，並利用暑假舉辦球類Fun電營。

台電女排隊蟬聯多年各大盃賽后座，2018年雅加達亞運女排國家代表隊就有一半以上隊員出自台電，包括謝苡縥、李姿瑩、張秝芸、陳姿雅、郭覲儀、黃靜萱、李諭、曾琬羚、楊孟樺等。