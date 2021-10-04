聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東女孩為愛留台東 騎大重機享受追風快感
國片「海角七號」中經典台詞男主角抱女主角說「留下來，或者我跟你走」，真實生活中來自屏東的女孩許琬婷（Penny）也為愛留在台東，她和男友有著共同興趣，假日就騎著紅牌大型重機迎風奔馳，暫時拋開煩惱，獲得重新出發的動力。
今年27歲的許琬婷就讀台東大學時，參加「機研社」想多了解機車構造與安全駕駛技術，在社團辦的課程中認識了講師，成為如今的男友。
俏麗的短髮，身高150公分、體重僅40公斤的許琬婷體型嬌小，卻騎著重達200公斤的重型機車。腳下有高度6公分的重機防摔鞋，減少「高低落差」，騎著650CC紅牌大重機相當有氣勢。
她說，高中時就喜歡上重機，還曾經瞞著家人偷偷學騎。認識台東男友後，畢業選擇為愛留在台東，當然也因為台東環境適合騎重機。畢業後，當同學開始工作準備存人生第一桶金時，許琬婷卻決定先圓人生夢想，買第一輛大型重機。
她在台東從事活動企畫工作，日本有學者研究騎重大機可增加反應和記憶力，尤其相較開車而騎車更能使專注力集中及減少得憂鬱機率。許琬婷則認為騎大重機可讓她忘卻工作的壓力，有時還能打破思考瓶頸。
她的男友騎著是1000CC的紅牌大重機，每周會和車友相約騎乘，但有時候道路不適合大重機展現馬力，他們會前往屏東大鵬灣或台中麗寶專有賽道騎乘，追求速度的快感刺激。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言