屏東女孩為愛留台東 騎大重機享受追風快感

國片「海角七號」中經典台詞男主角抱女主角說「留下來，或者我跟你走」，真實生活中來自屏東的女孩許琬婷（Penny）也為愛留在台東，她和男友有著共同興趣，假日就騎著紅牌大型重機迎風奔馳，暫時拋開煩惱，獲得重新出發的動力。

今年27歲的許琬婷就讀台東大學時，參加「機研社」想多了解機車構造與安全駕駛技術，在社團辦的課程中認識了講師，成為如今的男友。

俏麗的短髮，身高150公分、體重僅40公斤的許琬婷體型嬌小，卻騎著重達200公斤的重型機車。腳下有高度6公分的重機防摔鞋，減少「高低落差」，騎著650CC紅牌大重機相當有氣勢。

她說，高中時就喜歡上重機，還曾經瞞著家人偷偷學騎。認識台東男友後，畢業選擇為愛留在台東，當然也因為台東環境適合騎重機。畢業後，當同學開始工作準備存人生第一桶金時，許琬婷卻決定先圓人生夢想，買第一輛大型重機。

她在台東從事活動企畫工作，日本有學者研究騎重大機可增加反應和記憶力，尤其相較開車而騎車更能使專注力集中及減少得憂鬱機率。許琬婷則認為騎大重機可讓她忘卻工作的壓力，有時還能打破思考瓶頸。