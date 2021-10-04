快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東女孩為愛留台東 騎大重機享受追風快感

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
屏東女孩許琬婷為愛留在台東，迷上騎乘大重機追風的快感。記者施鴻基／攝影
屏東女孩許琬婷為愛留在台東，迷上騎乘大重機追風的快感。記者施鴻基／攝影

國片「海角七號」中經典台詞男主角抱女主角說「留下來，或者我跟你走」，真實生活中來自屏東的女孩許琬婷（Penny）也為愛留在台東，她和男友有著共同興趣，假日就騎著紅牌大型重機迎風奔馳，暫時拋開煩惱，獲得重新出發的動力。

今年27歲的許琬婷就讀台東大學時，參加「機研社」想多了解機車構造與安全駕駛技術，在社團辦的課程中認識了講師，成為如今的男友。

俏麗的短髮，身高150公分、體重僅40公斤的許琬婷體型嬌小，卻騎著重達200公斤的重型機車。腳下有高度6公分的重機防摔鞋，減少「高低落差」，騎著650CC紅牌大重機相當有氣勢。

她說，高中時就喜歡上重機，還曾經瞞著家人偷偷學騎。認識台東男友後，畢業選擇為愛留在台東，當然也因為台東環境適合騎重機。畢業後，當同學開始工作準備存人生第一桶金時，許琬婷卻決定先圓人生夢想，買第一輛大型重機。

她在台東從事活動企畫工作，日本有學者研究騎重大機可增加反應和記憶力，尤其相較開車而騎車更能使專注力集中及減少得憂鬱機率。許琬婷則認為騎大重機可讓她忘卻工作的壓力，有時還能打破思考瓶頸。

她的男友騎著是1000CC的紅牌大重機，每周會和車友相約騎乘，但有時候道路不適合大重機展現馬力，他們會前往屏東大鵬灣或台中麗寶專有賽道騎乘，追求速度的快感刺激。

屏東女孩許琬婷（左）為愛留在台東，迷上騎乘大重機追風的快感。記者施鴻基／攝影
屏東女孩許琬婷（左）為愛留在台東，迷上騎乘大重機追風的快感。記者施鴻基／攝影

重機 台東

延伸閱讀

重機改LED頭燈被開單卻判免罰 警疑更換燈泡躲過複檢

單日逾千輛大型重機上蘇花改　宜蘭段取締56件違規

疑為閃大型重機 婦誤踩油門暴衝撞店家釀2傷

大型重機今上蘇花改 機車路權團體高喊：得到應有權利

相關新聞

農村解謎遊戲新玩法 「寶來 逗遊包」實境解謎亮相

高雄市寶來人文協會去年推出農村實境解謎遊戲很受歡迎，今年再次開發旅行版的實境解謎遊戲「寶來，逗遊包」，解謎遊戲包採用網路...

2022台灣燈會在高雄 觀光局承包廠商傷衛武營老樹

2022台灣燈會將在高雄舉辦，總經費為7.2億，衛武營都會公園是燈會重要場地，目前已有廠商進駐施工，處理燈會管線基礎建設...

影／高市冠名台電女排 強強聯手培育優秀球員

高雄市府與台電在地結合，提升城市認同感，今天在運動發展局舉行冠名合作記者會，市長陳其邁與台電董事長楊偉甫宣布「高雄台電女...

屏東女孩為愛留台東 騎大重機享受追風快感

國片「海角七號」中經典台詞男主角抱女主角說「留下來，或者我跟你走」，真實生活中來自屏東的女孩許琬婷（Penny）也為愛留...

高市藍營要求國慶焰火旗海飛揚 批綠未盡監督責任

國慶日將至，今年國慶焰火在高雄舉辦，國慶日當天懸掛國旗狀況再次成為焦點。高雄市議會國民黨團今開記者會，14位黨籍議員出席...

2021高雄國慶焰火交管 活動會場不提供停車位

2021國慶焰火將在高雄港舉行，現場觀賞人數開放2萬人，明天將抽籤、公布名額。高雄市觀光局也陸續公布15個最佳焰火觀賞地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。