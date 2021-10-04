國慶焰火 高雄三階段交通管制不提供停車位

2021國慶焰火10日在鹽埕區蓬萊商港施放。高市府今天表示，當天活動會場不提供停車位；周邊採三階段交通管制，除提供費接駁車，捷運、輕軌及周邊公車加開班次並延長營運時間。

高雄市政府交通局今天新聞稿表示，大眾運輸方面，安排捷運中央公園站至高雄流行音樂中心免費接駁車，進場服務時間為下午3時至晚間7時、散場服務時間為晚間8時30分至10時，以5到10分鐘1班提供密集接駁服務；捷運及輕軌則分別延長營運時間至夜間11時30分及12時，捷運加密3分鐘1班、輕軌加密至7.5分鐘1班。

交通局運輸規劃科建議，要前往蓬萊商港及鐵道園區，可搭乘捷運橘線至O1西子灣站或輕軌C14哈瑪星站，步行即可到達會場；前往高流中心的民眾可搭乘輕軌至C10光榮碼頭站或捷運R9中央公園站再轉乘接駁車，再依導引步行前往。

運輸規劃科表示，周邊交通管制自10日中午12時起啟動，鹽埕區鼓山一路以東、興隆路(不含)以南、成功一路(不含；七賢二路至新光路)以西、中華五路(不含；新光路至復興三路)以西、臨海新路以北區域陸續啟動；旗津區過港隧道將於下午3時開始管制、哈瑪星哨船街將於5時起管制。

另外，為維護管制區內行人安全，活動會場周邊22處Youbike2.0配合三階段管制暫停營運，民眾可於管制區外圍高雄女中站(含英雄路口站)及高雄國際會議中心借還。

警察局呼籲用路人遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛向管制員警出示證件即可進入，除緊急救護車輛、公車與接駁車及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入，且周邊將加強拖吊。

交通局提醒，管制區內不提供停車位，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營高鐵站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代站旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場，以免受管制無法進入觀賞焰火。最新交通資訊可查詢交通局官網、觀光局國慶焰火專區。