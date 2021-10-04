2021高雄國慶焰火交管 活動會場不提供停車位

2021國慶焰火將在高雄港舉行，現場觀賞人數開放2萬人，明天將抽籤、公布名額。高雄市觀光局也陸續公布15個最佳焰火觀賞地點，讓民眾即使不在現場也能欣賞到焰火。高雄市交通局今公布國慶當天會場周邊交通管制措施，活動會場不提供停車位，市府將提供高雄捷運中央公園站免費接駁車，捷運、輕軌、公車都會加開班次、延長服務。

國慶日免費接駁車路線為捷運中央公園站至高雄流行音樂中心，班距為5至10分鐘。進場服務時間為10月10日下午3點至晚上7點，散場服務為晚上8點半至10點。當天捷運、輕軌也將延長營運與加密班次服務，捷運加密至3分鐘一班，營運至晚上11點半；輕軌加密為7.5分鐘一班，則營運至10月11日凌晨0時。

交通局建議，民眾如要到蓬萊商港及鐵道園區可搭乘捷運橘線至O1西子灣站或輕軌C14哈瑪星站，如要前往高流中心可搭乘輕軌至C10光榮碼頭站或捷運R9中央公園站再轉乘接駁車，再依據導引步行至會場。

周邊交通管制自10月10日中午12點開始，鹽埕區鼓山一路以東、興隆路(不含)以南、成功一路(不含；七賢二路至新光路)以西、中華五路(不含；新光路至復興三路)以西、臨海新路以北區域陸續啟動，旗津區過港隧道將於下午3點開始管制、哈瑪星哨船街將於下午5點開始管制。

交通局表示，管制區內不提供停車位，民眾可於外圍捷運左營高鐵站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代站旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場。為維護行人安全，活動會場周邊22個Youbike2.0站將暫停營運，民眾可於管制區外圍高雄女中站(含英雄路口站)及高雄國際會議中心借還。