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親子類音樂劇「誰怕虎姑婆」衛武營首演 互動笑聲不斷

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」結合交響樂和戲劇，虎姑婆不再可怕。記者劉學聖／攝影
「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」結合交響樂和戲劇，虎姑婆不再可怕。記者劉學聖／攝影

TASO台灣藝術家交響樂團今天在衛武營戲劇院，進行「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」首演。這齣親子類音樂劇，融合了交響樂、戲劇，並邀請在地的兒童合唱團加入。劇情創意改編民間故事虎姑婆，虎姑婆因誤闖時空隧道來到現代，遇見一群熱愛音樂的孩子們，為了幫虎姑婆找到回家的方法，他們將帶著虎姑婆一起認識現代豐富的音樂。現場笑聲不斷，10月31日續在台南新營文化中心演出。

「誰怕虎姑婆」是由TASO台灣藝術家交響樂團製作，旅歐作曲家吳睿然譜曲，創作才子張漢軒導演，聯手打造一場兼具教育性及互動性的「親子類音樂劇」。葉女士和先生帶著兩個6歲和4歲的女兒來看戲，小朋友們充滿期待，她說孩子在家悶很久了，趁著疫情微解封趕快出來參加一些藝文活動。

劇情剛展開，小朋友還是覺得虎姑婆很可怕，會啃小朋友的小指頭，有的小觀眾還被嚇哭了。隨著劇情開展，知道虎姑婆其實並不可怕，而且很樂於和小孩做朋友，導演安排台上、台下數次互動，小觀眾拿著音樂小法寶開心搖動，幫助虎姑婆回家。台下的爸爸、媽媽與小朋友隨著音樂的伴奏，身歷其境的體現故事張力，也在音樂世界中創造更多想像。

製作人呂景民表示，「互動性」是這個節目最大的特色，因為可以改變觀看角度，讓你不再只是旁觀者，也能適度參與其中。

「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」10月31日台南新營文化中還有一場演出，購票請上udn售票網https://bit.ly/3bh78DB，客服專線02-77216958#2。主辦單位推出雙人親子套票享88折，4人家庭套票享85折優惠。

「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」在衛武營首演，現場笑聲不斷。記者劉學聖／攝影
「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」在衛武營首演，現場笑聲不斷。記者劉學聖／攝影
「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」結合交響樂和戲劇，虎姑婆不再可怕。記者劉學聖／攝影
「誰怕虎姑婆-TASO互動式親子音樂會」結合交響樂和戲劇，虎姑婆不再可怕。記者劉學聖／攝影

交響樂團 衛武營

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