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高雄市電動車停車格占用嚴重 電動車主：看得到用不到

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
百貨公司的充電停車位也常有被占用問題，圖為漢神巨蛋百貨公司。圖／民眾提供
百貨公司的充電停車位也常有被占用問題，圖為漢神巨蛋百貨公司。圖／民眾提供

高雄市目前全市近2.5萬個公有停車場停車格中，僅有132格設有電動車充電樁，目前設籍高雄的電動汽車與油電混合汽車共有1500多輛。市議員黃文益質詢時表示，充電車位不只少、分配不均，而且常被占用，建議市府增加數量並制訂相關規範。電動車車主蔡先生表示，充電樁車位應比照殘障車位，不只是專屬化，且有法可罰，才能保障電動車主權益。

高雄市議員黃文益質詢時指出，電動車的普及是世界趨勢，更是有效改善空污的方式，然而目前全市近2.5萬個公有停車場停車格中，僅有132格設有充電樁，不僅數量少、分布不均，還經常遭占用，建議市府增加供給並訂定相關規範。高雄市長陳其邁表示，將請交通局朝此方向研議。

黃文益表示，根據勤業眾信去年公布的數據，2020年全球電動汽車共約250萬輛，2030年時將暴增到3110萬輛，且其中有81%屬於電池電動車，相關停車、充電需求都會持續攀升。

黃文益建議，市府應儘速訂定規範解決電動車停車格遭占用問題，未來也應在停車場標案中增加電動車停車位規畫。高雄市長陳其邁答詢時允諾，將由交通局研議在停車場設計時納入電動停車位，並透過不同費率來區分不同車種停用，避免電動車停車位遭占用的問題。

電動車主蔡先生表示，充電樁車位如不專屬化，設再多都於事無補。「目前我們電動車主初步調查，充電車位約有8成都遭一般汽油車占用，等於看得到用不到。」

電動車主蘇小姐也認為，開車出門如遇需充電都很有壓力，就算找得到充電停車位，也常常已經被一般汽油車占用了。「我們明明是愛地球買了電動車，卻有諸多不便。」蘇小姐指出，高雄目前只有停車場有充電車位，希望市府能增設一般路邊停車格的充電樁，讓電動車主更便利。

交通局長張淑娟表示，新完工啟用的鼓山國小停車場試辦電動車專用地鎖，能辨識電動車車牌，確保電動車停車權益。目前鼓山國小停車場有兩格電動車停車格設有地鎖，未來市府也將視電動車數量變化，續做基礎建設檢討。

高雄台鋁設有特斯拉超級充電站，雖寫著專用，仍被一般車輛占用。圖／民眾提供
高雄台鋁設有特斯拉超級充電站，雖寫著專用，仍被一般車輛占用。圖／民眾提供
高雄市鼓山國小地下停車場有兩個充電樁停車位設有專用地鎖能預防一般車輛占用。圖／讀者提供
高雄市鼓山國小地下停車場有兩個充電樁停車位設有專用地鎖能預防一般車輛占用。圖／讀者提供

停車場 車主 高雄市

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