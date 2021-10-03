高雄市電動車停車格占用嚴重 電動車主：看得到用不到

高雄市目前全市近2.5萬個公有停車場停車格中，僅有132格設有電動車充電樁，目前設籍高雄的電動汽車與油電混合汽車共有1500多輛。市議員黃文益質詢時表示，充電車位不只少、分配不均，而且常被占用，建議市府增加數量並制訂相關規範。電動車車主蔡先生表示，充電樁車位應比照殘障車位，不只是專屬化，且有法可罰，才能保障電動車主權益。

高雄市議員黃文益質詢時指出，電動車的普及是世界趨勢，更是有效改善空污的方式，然而目前全市近2.5萬個公有停車場停車格中，僅有132格設有充電樁，不僅數量少、分布不均，還經常遭占用，建議市府增加供給並訂定相關規範。高雄市長陳其邁表示，將請交通局朝此方向研議。

黃文益表示，根據勤業眾信去年公布的數據，2020年全球電動汽車共約250萬輛，2030年時將暴增到3110萬輛，且其中有81%屬於電池電動車，相關停車、充電需求都會持續攀升。

黃文益建議，市府應儘速訂定規範解決電動車停車格遭占用問題，未來也應在停車場標案中增加電動車停車位規畫。高雄市長陳其邁答詢時允諾，將由交通局研議在停車場設計時納入電動停車位，並透過不同費率來區分不同車種停用，避免電動車停車位遭占用的問題。

電動車主蔡先生表示，充電樁車位如不專屬化，設再多都於事無補。「目前我們電動車主初步調查，充電車位約有8成都遭一般汽油車占用，等於看得到用不到。」

電動車主蘇小姐也認為，開車出門如遇需充電都很有壓力，就算找得到充電停車位，也常常已經被一般汽油車占用了。「我們明明是愛地球買了電動車，卻有諸多不便。」蘇小姐指出，高雄目前只有停車場有充電車位，希望市府能增設一般路邊停車格的充電樁，讓電動車主更便利。