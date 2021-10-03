查馬克追思音樂會 伍麗華：他改變這個世代原民孩童

屏東縣泰武國小教導主任查馬克・法拉屋樂，飾演斯卡羅戲劇中卓杞篤一角，他也是泰武國小古謠傳唱幕後推手，曾獲金曲獎，多才多藝，今年8月19日因病過世，享年42歲，眾人不捨，風潮音樂今在屏東演藝廳舉辦「細雨灑落群山─查馬克・法拉屋樂追思音樂會」，文化部次長蕭宗煌出席，代表頒發總統褒揚令，由查馬克妻子謝恩祈代表接受。

今天追思會，聚集查馬克生前各方好友，縣長潘孟安也出席，活動全程線上直播。原住民立委伍麗華、曾任泰武國小校長，與查馬克共事，伍麗華擔任引言人，伍麗華說，今天在座各位，心中都有一個專屬查馬克的形象，今天演出的屏東演藝廳，是查馬克最愛地方，查馬克曾說，這裡是聲音教室、聲音魔法廳。

伍麗華說，1990年到小學校園問原住民孩子，會唱自己的歌嗎？孩子會唱「高山青，澗水藍」以為這是原住民歌，2000年時，小朋友會唱「聽，海哭的聲音」，原來張惠妹唱的歌是原住民歌，2010年到校園問孩子們，會不會唱自己歌？孩子們開始唱部落童謠，2020年，孩子們開始唱部落古謠，「查馬克改變這個世代原住民孩子」，查馬克曾說，聲音是有記憶，是可以傳遞的。

伍麗華引言後，由文化部次長蕭宗煌擔代表頒發總統褒揚令，由查馬克妻子謝恩祈代表接受。此次追思音樂會由查馬克一手培育「泰武古謠傳唱」擔任主唱，開場帶來連續4首追思彌撒組曲，接著由吳昊恩上台，獻唱一首未曾發表的曲子「我能為你做些什麼」，泰武古謠傳唱再唱起一串追思組曲，最後以「細雨灑落群山」為上半場作結。

音樂會中選唱查馬克創作歌曲「愛遺落在思念中」是查馬克寫給妻子的情歌，查馬克的3個孩子，特別獻唱「耶穌恩友」獻給父親；泰武國小古謠隊18名學童用歌聲懷念親愛的老師。追思會場中，全場以特別剪輯幾段影片貫穿，呈現查馬克從小到大不同階段的身影。