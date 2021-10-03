三人擠工寮離群索居數十年 衡山行善團徒手搭屋送愛心

高雄市桃源區拉芙蘭里高姓男子三兄弟住在一間由竹片、鐵皮和帆布包覆的工寮，只要下雨水就會淹進屋內，衡山行善團原預計5月前往協助修屋，卻遇到疫情、颱風、橋斷等多次延期，昨天終於動員數十名志工，為高姓兄弟三人蓋好一間安全的家屋。

桃源區代表杜司偉表示，高姓三兄弟為布農族人，所居住的樟山部落多年前因八八風災，所有族人都已搬離，剩高姓三兄弟因沒有能力修繕房屋，只能擠在一個工寮內生活，三人沒有手機不常與外界聯繫，平時以務農為主，偶爾打零工，每天起灶煮食、河邊提水、席地而睡。

衡山行善團表示，本次專案由杜司偉轉介，修繕志工團為百佑營造的志工，本來預計5月出行，受疫情爆發影響延期，8月又因明霸克露橋斷、9月璨樹颱風受阻，昨天出發前又臨時被通知當天全里停電，只能緊急租借4台發電機上山，並須趕在明霸克路橋臨時便道關閉前下山。

志工們清晨5點多就出門，經過崎嶇山路、吊橋、產業道路，耗費3個多小時，終於抵達高姓三兄弟的家，因大型機具無法到場，數十名志工徒手挖地基、搭建鋼材、衛浴、油漆、接水電等，另有「輕鬆主藝」姊妹們到場為志工煮午餐，分工合作終於趕在時間內完成，之後可能會再安排時間進行細微修整。

百佑營造總經理洪光谷表示，看到高姓三兄弟原本住的房子，真的覺得蠻辛酸的，百佑營造公司一直本著互助共好，希望提供一個可以居住的環境給他們，興建過程中同時也體會到我們的生活條件有多好，期許未來能有更多朋友一起來協助需要幫助的人。