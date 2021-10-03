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三人擠工寮離群索居數十年 衡山行善團徒手搭屋送愛心

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
衡山行善團昨天至高雄市桃源區拉芙蘭里幫助高姓三兄弟搭建房子，因停電只能徒手挖地基。圖／衡山行善團提供
衡山行善團昨天至高雄市桃源區拉芙蘭里幫助高姓三兄弟搭建房子，因停電只能徒手挖地基。圖／衡山行善團提供

高雄市桃源區拉芙蘭里高姓男子三兄弟住在一間由竹片、鐵皮和帆布包覆的工寮，只要下雨水就會淹進屋內，衡山行善團原預計5月前往協助修屋，卻遇到疫情、颱風、橋斷等多次延期，昨天終於動員數十名志工，為高姓兄弟三人蓋好一間安全的家屋。

桃源區代表杜司偉表示，高姓三兄弟為布農族人，所居住的樟山部落多年前因八八風災，所有族人都已搬離，剩高姓三兄弟因沒有能力修繕房屋，只能擠在一個工寮內生活，三人沒有手機不常與外界聯繫，平時以務農為主，偶爾打零工，每天起灶煮食、河邊提水、席地而睡。

衡山行善團表示，本次專案由杜司偉轉介，修繕志工團為百佑營造的志工，本來預計5月出行，受疫情爆發影響延期，8月又因明霸克露橋斷、9月璨樹颱風受阻，昨天出發前又臨時被通知當天全里停電，只能緊急租借4台發電機上山，並須趕在明霸克路橋臨時便道關閉前下山。

志工們清晨5點多就出門，經過崎嶇山路、吊橋、產業道路，耗費3個多小時，終於抵達高姓三兄弟的家，因大型機具無法到場，數十名志工徒手挖地基、搭建鋼材、衛浴、油漆、接水電等，另有「輕鬆主藝」姊妹們到場為志工煮午餐，分工合作終於趕在時間內完成，之後可能會再安排時間進行細微修整。

百佑營造總經理洪光谷表示，看到高姓三兄弟原本住的房子，真的覺得蠻辛酸的，百佑營造公司一直本著互助共好，希望提供一個可以居住的環境給他們，興建過程中同時也體會到我們的生活條件有多好，期許未來能有更多朋友一起來協助需要幫助的人。

衡山行善團施建過程中，三人在一旁觀看，眼神充滿希望，行善團現場也贈送三兄弟新鞋和衣服，三兄弟則以原住民特有的「報戰功」方式，感謝衡山行善團和志工們僅一天的時間，就給他們一個安全又溫暖的避風港。

高雄市桃源區拉芙蘭里高姓三兄弟在一旁看著志工們幫忙搭屋，眼神充滿希望。圖／衡山行善團提供
高雄市桃源區拉芙蘭里高姓三兄弟在一旁看著志工們幫忙搭屋，眼神充滿希望。圖／衡山行善團提供
衡山行善團不僅為高姓三兄弟搭起溫暖的家，現場也贈送新衣及鞋子。圖／衡山行善團提供
衡山行善團不僅為高姓三兄弟搭起溫暖的家，現場也贈送新衣及鞋子。圖／衡山行善團提供
衡山行善團及百佑營造修繕志工團數十人昨到高雄市桃源區拉芙蘭里，為高姓三兄弟搭建房子。圖／衡山行善團提供
衡山行善團及百佑營造修繕志工團數十人昨到高雄市桃源區拉芙蘭里，為高姓三兄弟搭建房子。圖／衡山行善團提供
衡山行善團及百佑營造修繕志工團數十人昨到高雄市桃源區拉芙蘭里，為高姓三兄弟搭建房子。圖／衡山行善團提供
衡山行善團及百佑營造修繕志工團數十人昨到高雄市桃源區拉芙蘭里，為高姓三兄弟搭建房子。圖／衡山行善團提供

璨樹颱風 疫情 布農族人

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