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高雄熱氣球售票秒殺！ 觀光局規劃加碼場次

中央社 / 高雄3日電
高雄市觀光局9月中在愛河成功試放熱氣球。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局9月中在愛河成功試放熱氣球。圖／高雄市觀光局提供

高市觀光局規劃「高雄愛。月熱氣球」活動，從10月8日起至11月6日共提供20場次、約1900多人次升空繫留體驗，昨天才開賣5分鐘就秒殺，觀光局今天宣布研擬加開場次。

促進高雄觀光，高市觀光局規劃「高雄愛。月熱氣球」熱氣球繫留體驗活動，從10月8日起至11月6日，分別在愛河及月世界共提供約1900多人升空繫留體驗，其中約1200張提供旅行社包裝遊程，另700張開放民眾線上購票。

觀光局表示，日前在愛河、田寮月世界試飛照片曝光，引起不小迴響，昨天下午5時700張線上購票開賣，瞬間吸引2萬多人同時上線搶票，約5分鐘就秒殺一空，還一度造成系統當機。

觀光局指出，「高雄愛。月熱氣球」繫留體驗活動因疫情、氣候等受到許多限制，但昨天開放購票首日秒殺額滿，為了回應民眾對搭乘熱氣球的期盼，觀光局與執行團隊研議將加開平日場次，近期將再公布相關資訊。

觀光局表示，沒有買到票的民眾也不要失望，可以在熱氣球繫留期間，到現場拍照打卡，享受美景，還可順遊周邊景點、品嘗在地美食。

另高雄10月10日將舉辦國慶焰火，為迎接遊客，觀光局推出「安心旅宿」標章認證，目前有超過250家旅宿業通過認證，持振興券付款入住滿新台幣1000元，可領200元高雄券，民眾可在國慶連假期間到高雄住宿、賞焰火、拍熱氣球。

觀光局 熱氣球 愛河

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