高雄橋頭不明氣體外洩！緊急偵檢天然氣管線溢出甲烷

高雄橋頭今天上午發生不明氣體外洩，高雄市環保局稽查科立即前往現場進行偵檢分析。環保局表示，經分析結果為甲烷，屬天然氣成分，查屬天然氣管線外洩，目前現場經相關單位處置後已無危害。

高雄市環保局稽查科長蘇皇信表示，今天上午6點多，環保局接獲民眾陳情通報，在橋頭區仕豐路146-12號附近有不明氣體外洩。稽查員及空汙小組到場後，在附近水溝蓋上方偵測，LEL5%、總碳氫化合物(THCs)濃度270ppm，並採集一只空氣樣品進行成分分析，測得甲烷。

環保局表示，經現場狀況及分析結果，判斷為天然氣管線外洩，消防局以水霧將天然氣侷限並稀釋避免擴散。