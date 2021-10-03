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高雄橋頭不明氣體外洩！緊急偵檢天然氣管線溢出甲烷
高雄橋頭今天上午發生不明氣體外洩，高雄市環保局稽查科立即前往現場進行偵檢分析。環保局表示，經分析結果為甲烷，屬天然氣成分，查屬天然氣管線外洩，目前現場經相關單位處置後已無危害。
高雄市環保局稽查科長蘇皇信表示，今天上午6點多，環保局接獲民眾陳情通報，在橋頭區仕豐路146-12號附近有不明氣體外洩。稽查員及空汙小組到場後，在附近水溝蓋上方偵測，LEL5%、總碳氫化合物(THCs)濃度270ppm，並採集一只空氣樣品進行成分分析，測得甲烷。
環保局表示，經現場狀況及分析結果，判斷為天然氣管線外洩，消防局以水霧將天然氣侷限並稀釋避免擴散。
消防局上午在現場進行水溝沖洗作業，將天然氣濃度降低，欣雄公司人員關斷天然氣管線並進行開挖止漏作業。早上9點多完成管線關斷即開挖，環保局人員在開挖處上方進行偵測，五用N.D、總碳氫化合物(THCs)77.3ppm。目前現場已完成止漏，複測已恢復背景值，經發局宣布狀況解除，後續由欣雄公司妥善處理。
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