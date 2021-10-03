屏東振興觀光旅宿省優惠 民眾詢問度超夯

屏東縣府推出「屏東振興觀光宿省優惠」2項補助方案，民眾詢問度破表，10月1日開放首日有700多人完成登記並實際入住合作店家享受優惠，縣府感謝民眾支持，名額有限，歡迎至活動官網登錄使用，先搶先享受。

縣府交通旅遊處指出，2項補助方案推出引發討論，但發現有部分錯誤訊息流傳，2項方案「振興券屏東住宿五五專案」與「挺醫護享一五」。

交旅處指出，「振興券屏東住宿五五專案」補助名額1萬8千名，自由行旅客活動網站登錄並實際入住合作店家，即享有每房屏東縣政府補助500元、業者加碼優惠500元，共現省1000元的住宿優惠。

「挺醫護享一五」補助名額5000名，縣府感謝防疫第一線辛苦醫護人員，從事防疫的醫師、醫事與行政人員憑證，在活動網站登錄並實際入住合作店家，屏東縣政府再加碼補助500元，共現省1500元的住宿優惠。

交旅處指出，「振興券屏東住宿五五專案」與「挺醫護享一五」方案，同一身分證字號僅能擇一使用，一個身分證字號僅能使用一次。

交通旅遊處統計，10月1日上午10點開放民眾登錄，「屏東振興觀光宿省優惠」單日有723人登錄，「挺醫護享一五」專案單日有25人登錄，且均實際入住合作店家，馬上搶先享受屏東的熱情。

交通旅遊處強調，補助方案在活動官網登錄使用，民眾可先至系統登錄，實際入住合作旅店就能享現抵房價折價優惠。活動時間為110年10月1日起至111年4月30日止，惟周六日與連續假期（含連假前一日）不適用，2種方案只能擇一，皆以專案經費用罄為止，完成登錄的民眾也要搶先來使用，否則經費用罄就不再享有優惠補助。