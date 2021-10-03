高雄電影節影廳座位解封 另打造線上影展及沉浸式展演

「2021高雄電影節」10月15日到31日舉行，因應中央流行疫情指揮中心公布解封政策，高雄電影節宣布影廳座位全面解封，實體、線上影展已同步開賣。雄影今年也搭配「線上虛擬展場」推出「VR頭顯租賃方案」，只要在家登入高雄電影節XR無限幻境官網線上平台，即可將頭顯及節目 PASS 快速寄達家中。

高雄市電影館表示，高雄市政府公布一連串的解封政策，包括影視協助拍片，以及10月15日起跑的高雄電影節、影展活動等全面解封，實體放映全面取消廳內梅花座。

高雄電影節今年在疫情下邀請曹仕翰、洪子烜、周東彥、曾威量及殷振豪5位新銳導演，以「後疫情」時代人們面臨的各種困境為背景發想，拍攝「K Series」短片集。「K Series」同時也表達高雄Kaoshiung在疫情下創新及突圍的精神，此單元今年也將於雄影線上、實體同步上映。

雄影活動方面，最受業界好評的高雄VR FILM LAB創作培育工作坊為期8天實體線上雙軌授課，國外業師將採取線上進行。今年推出的6部VR高雄原創VR作品，擷取高雄原創VR作品「女海盜：成名之路」故事，製作成沈浸式聲音體驗，結合旗津渡路乘坐。導演黃心健授權原創VR作品「輪迴」之IP製作延伸裸視3D動畫，將在義享時尚廣場裸視3D電視牆呈現。其他互動投影5G異地共演VJ秀、23場映後座談等活動，都將以實體方式進行。