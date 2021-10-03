高雄橋頭仕豐路疑瓦斯外洩 緊急疏散住戶管制道路

高雄橋頭仕豐路近日連續傳出疑似瓦斯的氣味，由於今天清晨味道實在太重，便通報消防協處，因氣體濃度恐造成危險，便緊急疏散周邊住戶並封閉道路，經噴水稀釋氣體濃度，管線業者也到場暫時關閉輸送氣體管線才化解危機，所幸，未造成任何傷亡，詳細氣體外洩原因，仍待釐清。

據了解，仕豐路日前有進行管線埋設的工作，約在前天完工，但昨天陸續有民眾聞到疑似瓦斯的氣味，擔憂有意外發生，變陸續向相關單位通報；今天清晨再度傳出陣陣濃厚的瓦斯味，便向消防求助。

消防於清晨6時14分獲報，共派出2車5人，趕抵現場協處；經儀器測量現場可燃性氣體濃度恐造成危險，便立即疏散周邊3戶的居民，同時管制人車通行，並噴水稀釋不明氣體的濃度。