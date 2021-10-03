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秋冬空汙壓力上升 高雄今午後注意臭氧
進入秋冬季節，高雄空氣品質考驗加大，高雄市環保局今天上午發布的「空品早報」是，大環境東風吹拂，目前空品等級是「普通」，下午至傍晚要注意臭氧。
環保局表示，大環境風場為東風，桃園以南皆有少量PM2.5累積，AQI多半在「普通」等級，今天空品變化重點落在下午至傍晚時段的臭氧數值。
上半天受少量PM2.5影響，AQI以「普通」為主。中午起要注意臭氧濃度較高，平地市區AQI可能達到「橘色提醒」。晚上臭氧消散，AQI恢復「普通」。敏感族群要稍減少戶外劇烈運動，一般族群若有運動需求，可在晚上進行。
天氣部分，白天悶熱高溫，午後山區要注意局部雷陣雨。
興達發電廠配合空汙減壓，今年10月1日起，2部機組環保停機、2部機組降載。室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。
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